Автомобиль сбил двух молодых пешеходов в центре Барнаула

25-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на тротуар

28 октября 2024, 09:30, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"

25-летняя девушка за рулем Toyota Chaser сбила двух молодых людей на проспекте Ленина в Барнауле. Подробности аварии сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации, водитель, двигаясь от улицы Чкалова в сторону Партизанской, не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на пешеходов. После этого Toyota опрокинулась и столкнулась с двумя автомобилями – ГАЗ и BMW X7.

Пешеходы 2006 и 2007 годов рождения госпитализированы с телесными травмами. Пострадала и автомобилистка, однако госпитализация ей не потребовалась.