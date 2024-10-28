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Автомобиль сбил двух молодых пешеходов в центре Барнаула

25-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на тротуар

28 октября 2024, 09:30, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"

25-летняя девушка за рулем Toyota Chaser сбила двух молодых людей на проспекте Ленина в Барнауле. Подробности аварии сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации, водитель, двигаясь от улицы Чкалова в сторону Партизанской, не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на пешеходов. После этого Toyota опрокинулась и столкнулась с двумя автомобилями – ГАЗ и BMW X7.

Пешеходы 2006 и 2007 годов рождения госпитализированы с телесными травмами. Пострадала и автомобилистка, однако госпитализация ей не потребовалась.

Барнаул ДТП

Комментарии 12

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Николай

09:49:21 28-10-2024

Скорость автомобиля перед наездов на пешеходов была значительно превышена от допустимого, что явилось причиной потерей управления водителем и данного ДТП.

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Гость

09:54:34 28-10-2024

живы и хорошо!

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Гость

10:22:19 28-10-2024

Чья курица? Кто выпустил из загона?

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Гость

10:30:51 28-10-2024

Гость (10:22:19 28-10-2024) Чья курица? Кто выпустил из загона? ... Видимо, тот же, кто каждый день выпускает попадающих в аварии и сносящих пешиков на переходах петухов.

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ППШариков

10:36:22 28-10-2024

На фото перевернутый автомобиль на Партизанской, его туда с Ленинского занесло ?

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Гость

10:56:03 28-10-2024

Почему у таких водятельниц не конфискуют авто?

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Гость

11:31:57 28-10-2024

Гость (10:56:03 28-10-2024) Почему у таких водятельниц не конфискуют авто?... так она возможно впервые в ДТП попала. А теперь и конфисковывать нечего. Машина в хлам

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Гость

11:37:39 28-10-2024

ППШариков (10:36:22 28-10-2024) На фото перевернутый автомобиль на Партизанской, его туда с ... Он перелетел кувырком с противоположной стороны Партизанской.

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Гость

11:39:33 28-10-2024

На видео праворукий летел от Камса по Партизанке в сторону Соца, и сбил пешиков, стоящих на светофоре у перехода с аллейки Ленинского в сторону нечетной стороны Ленина. Без остановки. С довольно высокой скоростью. Наверное очень обидно попадать в ДТП когда ты не при делах. А особенно если тебя сбил проперженный ретро-ремок под управлением пилотки. Или пилота. Как правильно?

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Гость

13:05:48 28-10-2024

Проблема в обучении вождению. В развитых кап странах она фактически решена. Можно почитать,потом оставлять свои гневные комменты. У нас же права через взятку, особенно вождение.

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Гость

13:26:59 28-10-2024

Гость (13:05:48 28-10-2024) Проблема в обучении вождению. Проблемы в дефиците совести.

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Гость

17:31:32 28-10-2024

Гость (13:05:48 28-10-2024) Проблема в обучении вождению. В развитых кап странах она фак... Какая взятка? Вы видимо очень давно сдавали, при советских ментах, которые брали все что дают. Сейчас исключительно сложно сдать экзамен, особенно вождение. Вот почему люди просто тупые в вопросе, но мнение свое пихают….

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