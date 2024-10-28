Автомобиль сбил двух молодых пешеходов в центре Барнаула
25-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на тротуар
28 октября 2024, 09:30, ИА Амител
ДТП на проспекте Ленина / Фото: "Инцидент Барнаул"
25-летняя девушка за рулем Toyota Chaser сбила двух молодых людей на проспекте Ленина в Барнауле. Подробности аварии сообщает "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации, водитель, двигаясь от улицы Чкалова в сторону Партизанской, не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на пешеходов. После этого Toyota опрокинулась и столкнулась с двумя автомобилями – ГАЗ и BMW X7.
Пешеходы 2006 и 2007 годов рождения госпитализированы с телесными травмами. Пострадала и автомобилистка, однако госпитализация ей не потребовалась.
09:49:21 28-10-2024
Скорость автомобиля перед наездов на пешеходов была значительно превышена от допустимого, что явилось причиной потерей управления водителем и данного ДТП.
09:54:34 28-10-2024
живы и хорошо!
10:22:19 28-10-2024
Чья курица? Кто выпустил из загона?
10:30:51 28-10-2024
Гость (10:22:19 28-10-2024) Чья курица? Кто выпустил из загона? ... Видимо, тот же, кто каждый день выпускает попадающих в аварии и сносящих пешиков на переходах петухов.
10:36:22 28-10-2024
На фото перевернутый автомобиль на Партизанской, его туда с Ленинского занесло ?
10:56:03 28-10-2024
Почему у таких водятельниц не конфискуют авто?
11:31:57 28-10-2024
Гость (10:56:03 28-10-2024) Почему у таких водятельниц не конфискуют авто?... так она возможно впервые в ДТП попала. А теперь и конфисковывать нечего. Машина в хлам
11:37:39 28-10-2024
ППШариков (10:36:22 28-10-2024) На фото перевернутый автомобиль на Партизанской, его туда с ... Он перелетел кувырком с противоположной стороны Партизанской.
11:39:33 28-10-2024
На видео праворукий летел от Камса по Партизанке в сторону Соца, и сбил пешиков, стоящих на светофоре у перехода с аллейки Ленинского в сторону нечетной стороны Ленина. Без остановки. С довольно высокой скоростью. Наверное очень обидно попадать в ДТП когда ты не при делах. А особенно если тебя сбил проперженный ретро-ремок под управлением пилотки. Или пилота. Как правильно?
13:05:48 28-10-2024
Проблема в обучении вождению. В развитых кап странах она фактически решена. Можно почитать,потом оставлять свои гневные комменты. У нас же права через взятку, особенно вождение.
13:26:59 28-10-2024
Гость (13:05:48 28-10-2024) Проблема в обучении вождению. Проблемы в дефиците совести.
17:31:32 28-10-2024
Гость (13:05:48 28-10-2024) Проблема в обучении вождению. В развитых кап странах она фак... Какая взятка? Вы видимо очень давно сдавали, при советских ментах, которые брали все что дают. Сейчас исключительно сложно сдать экзамен, особенно вождение. Вот почему люди просто тупые в вопросе, но мнение свое пихают….