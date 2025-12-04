Общественник предложил переименовать новогодние праздники в рождественские ради традиций

Он уверен, что российский народ уже созрел для такого "взвешенного и мудрого решения"

04 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Рождественская ель / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Новогодние праздники в России нужно переименовать в рождественские – это дань уважения исконным традициям. Такое мнение высказал изданию "Абзац" зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

«Это шаг к тому, чтобы календарь отражал не просто смену дат, а живое содержание нашей национальной жизни, ее высшие смыслы и идеалы», – заявил он.

По мнению общественника, переименование этого периода отдыха ознаменует уважение к исконным традициям и поспособствует укреплению традиционных православных ценностей в обществе вместо "навязанных извне советских схем". Он уверен, что российский народ уже созрел для такого "взвешенного и мудрого решения".

«Сердцевиной зимнего цикла торжеств для нашего народа всегда было и остается Рождество Христово», – подчеркнул представитель движения.

