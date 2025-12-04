Общественник предложил переименовать новогодние праздники в рождественские ради традиций
Он уверен, что российский народ уже созрел для такого "взвешенного и мудрого решения"
04 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Новогодние праздники в России нужно переименовать в рождественские – это дань уважения исконным традициям. Такое мнение высказал изданию "Абзац" зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.
«Это шаг к тому, чтобы календарь отражал не просто смену дат, а живое содержание нашей национальной жизни, ее высшие смыслы и идеалы», – заявил он.
По мнению общественника, переименование этого периода отдыха ознаменует уважение к исконным традициям и поспособствует укреплению традиционных православных ценностей в обществе вместо "навязанных извне советских схем". Он уверен, что российский народ уже созрел для такого "взвешенного и мудрого решения".
«Сердцевиной зимнего цикла торжеств для нашего народа всегда было и остается Рождество Христово», – подчеркнул представитель движения.
Ранее политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов заявил, что количество отпускных и праздничных дней в России нужно урезать, так как в эти периоды страна теряет сотни миллиардов рублей. Его идею раскритиковал член Центрального Совета независимого профсоюза "Новый труд" Анатолий Баранов.
20:12:37 04-12-2025
Называй как хочешь - у нас свободная страна.
А лучше чего-нибудь сделать - переименовывать любой может.
20:53:17 04-12-2025
Предлагаю оставить названия как есть. И без переименований есть чем заниматься.
21:45:24 04-12-2025
Царебожники с упорством, достойным лучшего применения, тащат нас назад, в мракобесие и средневековье...
21:58:16 04-12-2025
Боже царя храни
22:41:01 04-12-2025
Общественник.
Это што за типок?
22:53:24 04-12-2025
Предложение хорошее, но немного корявое. Рождество должно быть до Нового года. А у нас после Нового года. Поэтому не приживется предложение. Так и будут новогодние праздники.
07:24:45 05-12-2025
Этих общественников развелось как гнид у вшивого. Я понимаю что каждый сходит с ума по своему, и каждый имеет право на любые убеждения, не противоречащие УК РФ. Но зачем таким альтернативноодаренным давать трибуну для выступления? Зачем СМИ тиражируют этот бред? Вот не напиши АМИК про этот высер некоего Иванова, это и осталось бы на страницах некоего издания Абзац. Кто-то знает что это за Абзац? Кто-то его читал или читает? Не кормите троллей. Они тогда сами заткнутся.
08:58:29 05-12-2025
Общество считает, что рпц давно пора перейти на григорианский календарь как всем нормальным людям, а не цепляться зубами в ошибочный расчёты, сделанные 2000 лет назад, в попытках соблюдать образ исключительности.
09:39:09 05-12-2025
Гость (08:58:29 05-12-2025) Общество считает, что рпц давно пора перейти на григориански... По примеру украины?
10:43:21 05-12-2025
Гость (09:39:09 05-12-2025) По примеру украины?...
Да. Или вы считаете, что отрицать существование високосных годов это нормально?
10:45:21 05-12-2025
Гость (08:58:29 05-12-2025) Общество считает, что рпц давно пора перейти на григориански... Может, вы правы! Из-за календаря церковники постоянно стараются лишить нас новогодних праздник, чтобы население не очень радовалось у ёлки, а соблюдало пост до 7 января. Похоже, по этой причине даже не делают 31 декабря официально праздничным днем, что в высшей степени подло по отношению к работающим людям, особенно трудящимся в ночь, ведь оплата идет, как за обычные рабочие день и ночь.
10:48:53 05-12-2025
Гость (08:58:29 05-12-2025) Общество считает, что рпц давно пора перейти на григориански... Не надо свое узкое мнение выдавать за мнение общества
09:37:39 05-12-2025
Я атеист, мне рождество вообще по барабану. Потому только Новый год и никак иначе, не трогайте его своими грязными лапами
10:54:53 05-12-2025
Гость (09:37:39 05-12-2025) Я атеист, мне рождество вообще по барабану. Потому только Но... Есть предложение для православных отменить новогодние каникулы, не для них они. Пусть работают..
14:53:29 05-12-2025
У нас многоконфессиональная страна, а по конституции вообще светское государство