Эксперт раскритиковал идею сократить россиянам отпуска и новогодние каникулы
Профсоюзный активист назвал несостоятельной попытку оправдать урезание социальных прав граждан сложным положением экономики РФ
11 ноября 2025, 09:15, ИА Амител
Инициативы о сокращении отпускных дней должны в нашей стране не обсуждаться в соцсетях или различных сообществах, а становиться предметом внимания прокуратуры, поскольку минимальные социальные гарантии у нас не просто прописаны в законодательстве, а закреплены в Конституции. Так ответил публицист, член Центрального Совета независимого профсоюза "Новый труд" Анатолий Баранов на просьбу amic.ru оценить предложение о сокращении отпуска российским труженикам.
Ранее политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов заявил порталу "Абзац", что в России необходимо урезать количество отпускных и праздничных дней: до 21 календарного дня – отпуск и до шести дней – новогодние каникулы.
По словам Попова, "в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство" в сторону уменьшения отпускных и праздничных дней. Он также посетовал, что в дни новогодних каникул страна теряет сотни миллиардов рублей.
Кроме того, депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков сообщил ТАСС о подготовке проекта закона об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.
«Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», – заявил он.
При этом увеличить дни отдыха, по мнению депутата, следует не только предпенсионного возраста, но и людям среднего возраста, а также молодым.
«Конечно, предложения сократить количество дней отпуска вызывает только возмущение – у наших трудящихся и так практически ничего нет, кроме законных дней, когда они могут отдохнуть. В этом легко убедиться, если сравнить их доходы, пенсии, льготы, права с работниками стран нелюбимого нами Запада», – заявил Анатолий Баранов.
По мнению собеседника, высказывания Попова могут содержать нарушения целого ряда российских законов, начиная с Конституции. Заявления депутата Новичкова куда ближе к изменившейся реальности, поскольку стрессоемкость рабочего процесса действительно выросла, убежден Анатолий Баранов.
При этом эксперт сомневается, что депутаты Госдумы рискнут принять закон, урезающий время отпуска.
«Все понимают, что за партию, которая поддержит этот шаг, никто не отдаст своего голоса. В то же время попытка оправдать такую меру сложной экономической ситуацией в государстве беспочвенна – в силу действующей экономической модели львиная доля дополнительных доходов от того, что граждане будут меньше отдыхать, отправится вовсе не в бюджет, а в карман владельцев частных предприятий», – заключил член руководства профсоюза "Новый труд".
10:13:41 11-11-2025
Длинные зимние каникулы нужны 5% россиян, в том числе депутатам и профсоюзным деятелям с их возможностями ездить отдыхать по бесплатным профсоюзным путевкам. Для остальных сидеть в холодное время безвылазно дома без денег – так себе привилегия. Из доступных развлечений для многих только многодневная пьянка. Во время так называемых зимних каникул не работают медучреждения, банки и другие нужные людям учреждения, что осложняет жизнь. Продолжительные выходные необходимы весной, в майские праздники, когда тепло, с 1 по 9 мая. Многие ездят на дачи, в деревни к родственникам , можно просто гулять по солнышку, получать витамин D.
12:07:22 11-11-2025
Гость (10:13:41 11-11-2025) Длинные зимние каникулы нужны 5% россиян, в том числе депута... Бред полный, мне нужна как воздух каждый год передышка в январе после дикого забега в конце года, дикой запарки без выходных и пахоты до поздней ночи. Год закончен, можно выдохнуть и тут эти дни как раз очень кстати. И я не депутат никакой, а обычный инженер. Денег кататься по курортам в эти выходные у меня нет , но дома просто отдохну с удовольствием, да и дела домашние поделаю, которые накапливаются из-за нехватки времени.
А в мае эти дни тоже неплохо, но в январе они намного нужнее.
11:12:42 11-11-2025
Дача как раз у 5% населения, остальным не надо в мае. А вас жаль если ума не хватает как провести время с семьёй
14:29:47 11-11-2025
А я что то не припомню благополучной экономической ситуации для простого народа в последнее время в нашей стране.Всё время какие то форсмажорные обстоятельства.Только для избранных у нас всё прекрасно и удивительно.А нам удел один -паши больше,жить будешь лучше.Пенсионный возраст и тот на 5 лет подняли.И при этих всех прелестях им не дают покоя наши выходные.Совсем пообнаглели,готовы заставить нас работать круглосуточно.И замечу ,с подобными инициативами выступают те ,кто в своей жизни палец о палец не ударил на физической работе.
10:07:11 12-11-2025
Скоро пахать без выходных и праздников будем
12:27:48 12-11-2025
Гость (12:07:22 11-11-2025) Бред полный, мне нужна как воздух каждый год передышка в янв... Ну, если вы работаете только в конце года с полной отдачей, тогда вам в радость. А при обычной равномерно распределенной нагрузке нет необходимости в зимних каникулах. Тем более, что у большинства они не оплачиваются.
15:27:54 12-11-2025
Гость (12:27:48 12-11-2025) Ну, если вы работаете только в конце года с полной отдачей, ... А вы физически попробуйте поработать при равномерно распределённой нагрузке.Да ещё в предпенсионном возрасте ,вот тогда и станет ясно -нужны каникулы или нет,а то много вас таких умников на нашу шею.
21:47:40 13-11-2025
Новогодние можно секануть а вот отпуск-это святое...