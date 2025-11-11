Эксперт раскритиковал идею сократить россиянам отпуска и новогодние каникулы

Профсоюзный активист назвал несостоятельной попытку оправдать урезание социальных прав граждан сложным положением экономики РФ

11 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Отпуск на море / Фото: Ezequiel Garrido / unsplash.com

Инициативы о сокращении отпускных дней должны в нашей стране не обсуждаться в соцсетях или различных сообществах, а становиться предметом внимания прокуратуры, поскольку минимальные социальные гарантии у нас не просто прописаны в законодательстве, а закреплены в Конституции. Так ответил публицист, член Центрального Совета независимого профсоюза "Новый труд" Анатолий Баранов на просьбу amic.ru оценить предложение о сокращении отпуска российским труженикам.

Ранее политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов заявил порталу "Абзац", что в России необходимо урезать количество отпускных и праздничных дней: до 21 календарного дня – отпуск и до шести дней – новогодние каникулы.

По словам Попова, "в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство" в сторону уменьшения отпускных и праздничных дней. Он также посетовал, что в дни новогодних каникул страна теряет сотни миллиардов рублей.

Кроме того, депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков сообщил ТАСС о подготовке проекта закона об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.

«Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», – заявил он.

При этом увеличить дни отдыха, по мнению депутата, следует не только предпенсионного возраста, но и людям среднего возраста, а также молодым.

«Конечно, предложения сократить количество дней отпуска вызывает только возмущение – у наших трудящихся и так практически ничего нет, кроме законных дней, когда они могут отдохнуть. В этом легко убедиться, если сравнить их доходы, пенсии, льготы, права с работниками стран нелюбимого нами Запада», – заявил Анатолий Баранов.

По мнению собеседника, высказывания Попова могут содержать нарушения целого ряда российских законов, начиная с Конституции. Заявления депутата Новичкова куда ближе к изменившейся реальности, поскольку стрессоемкость рабочего процесса действительно выросла, убежден Анатолий Баранов.

При этом эксперт сомневается, что депутаты Госдумы рискнут принять закон, урезающий время отпуска.