Январские каникулы продлятся чуть дольше, чем обычно

03 декабря 2025, 11:18, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До наступления 2026 года осталось меньше месяца. Это значит, что впереди нас ждут январские каникулы, которые, кстати, будут самыми продолжительными за последние несколько лет. Чтобы грамотно спланировать новогодние праздники и выйти на работу отдохнувшими, нужно знать их точные даты.

О том, сколько продлятся праздничные выходные в январе 2026-го и когда будет первый рабочий день, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней будут длиться новогодние каникулы – 2026? Новогодние праздники будут рекордно длинными. Они начнутся 31 декабря 2025 года, а закончатся 11 января 2026-го. В общей сложности январские каникулы продлятся 12 дней и будут самыми долгими за последние несколько лет. Напомним, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять дней, а в 2023-м – всего девять.

2 31 декабря 2025-го – выходной, но не для всех. Кому все-таки нужно идти на работу? В честь Нового года Минтруд сделал россиянам настоящий подарок. Согласно производственному календарю, 31 декабря – это официальный выходной. Поэтому подготовиться к празднику можно без лишней спешки и суеты. Но некоторым сотрудникам все же придется выйти на работу в последний день 2025-го. Это работники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные сотрудники, у кого рабочий график совпадает с этим днем.

3 Когда мы выходим на работу в 2026 году? Новый рабочий год начнется для большинства россиян с пятидневки. Первый трудовой день в 2026-м – понедельник, 12 января. А в 2025-м первая рабочая неделя была двухдневной: на работу мы вышли в четверг, 9 января.