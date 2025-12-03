Новогодние праздники — 2026. Как мы отдыхаем и когда нужно выходить на работу
Январские каникулы продлятся чуть дольше, чем обычно
03 декабря 2025, 11:18, ИА Амител
До наступления 2026 года осталось меньше месяца. Это значит, что впереди нас ждут январские каникулы, которые, кстати, будут самыми продолжительными за последние несколько лет. Чтобы грамотно спланировать новогодние праздники и выйти на работу отдохнувшими, нужно знать их точные даты.
О том, сколько продлятся праздничные выходные в январе 2026-го и когда будет первый рабочий день, – в материале amic.ru.
Сколько дней будут длиться новогодние каникулы – 2026?
31 декабря 2025-го – выходной, но не для всех. Кому все-таки нужно идти на работу?
Когда мы выходим на работу в 2026 году?
А когда будут следующие длинные выходные в 2026-м?
Новый период продолжительных выходных ждет нас в феврале. Мы отдохнем три дня в честь Дня защитника Отечества – с 21 по 23 февраля 2026 года.
