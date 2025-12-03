НОВОСТИОбщество

Новогодние праздники — 2026. Как мы отдыхаем и когда нужно выходить на работу

Январские каникулы продлятся чуть дольше, чем обычно

03 декабря 2025, 11:18, ИА Амител

До наступления 2026 года осталось меньше месяца. Это значит, что впереди нас ждут январские каникулы, которые, кстати, будут самыми продолжительными за последние несколько лет. Чтобы грамотно спланировать новогодние праздники и выйти на работу отдохнувшими, нужно знать их точные даты.

О том, сколько продлятся праздничные выходные в январе 2026-го и когда будет первый рабочий день, – в материале amic.ru.

Сколько дней будут длиться новогодние каникулы – 2026?

Новогодние праздники будут рекордно длинными. Они начнутся 31 декабря 2025 года, а закончатся 11 января 2026-го. В общей сложности январские каникулы продлятся 12 дней и будут самыми долгими за последние несколько лет. Напомним, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять дней, а в 2023-м – всего девять.
31 декабря 2025-го – выходной, но не для всех. Кому все-таки нужно идти на работу?

В честь Нового года Минтруд сделал россиянам настоящий подарок. Согласно производственному календарю, 31 декабря – это официальный выходной. Поэтому подготовиться к празднику можно без лишней спешки и суеты. Но некоторым сотрудникам все же придется выйти на работу в последний день 2025-го. Это работники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные сотрудники, у кого рабочий график совпадает с этим днем.
Когда мы выходим на работу в 2026 году?

Новый рабочий год начнется для большинства россиян с пятидневки. Первый трудовой день в 2026-м – понедельник, 12 января. А в 2025-м первая рабочая неделя была двухдневной: на работу мы вышли в четверг, 9 января.
А когда будут следующие длинные выходные в 2026-м?

Новый период продолжительных выходных ждет нас в феврале. Мы отдохнем три дня в честь Дня защитника Отечества – с 21 по 23 февраля 2026 года.

Подробнее обо всех рабочих, сокращенных, выходных и праздничных днях в 2026 году можно прочитать здесь.

