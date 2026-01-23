Общественный контроль оценил условия обучения и питания в гимназии № 131 в Барнауле

В образовательном учреждении обучается около тысячи школьников, а педагогический коллектив состоит из 49 специалистов

Фото: barnaul.org

Комиссия общественного контроля с участием депутатов, общественников, представителей Роспотребнадзора и родительского сообщества провела плановую проверку гимназии № 131 в Барнауле. В ходе визита оценили организацию питания, санитарное состояние, условия обучения, а также воспитательную и патриотическую работу в образовательном учреждении.

Директор гимназии № 131 Андрей Глушков сообщил, что в образовательном учреждении обучается около тысячи школьников, а педагогический коллектив состоит из 49 специалистов, среди которых есть и недавние выпускники педагогического вуза.

Работу комиссия начала с осмотра столовой. Помимо основного горячего питания, здесь функционирует "смарт-буфет" – постамат, с помощью которого старшеклассники могут заказывать перекусы онлайн и забирать их без очередей. Как отмечается, такое решение позволило снизить нагрузку во время перемен и пользуется спросом у учащихся.

Затем проверяющим показали учебные кабинеты и спортивный зал. Отдельное внимание было уделено кабинету физики, где недавно завершился ремонт. Сейчас помещение готовят к оснащению новым оборудованием. По словам директора, занятия в обновленном кабинете планируется начать уже на следующей неделе.

Особое место в гимназии занимает музейное пространство. В рекреации перед музеем размещен мурал "Великие педагоги Великой Отечественной войны", созданный в рамках проекта "Лица Героев". Он посвящен памяти учителя Матрены Вольской и включает семь тематических зон, связанных с событиями и героями военных лет.

Отдельный зал музея рассказывает об истории 372-й Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии – здесь представлены письма, документы и фотографии. В соседнем помещении оформлен уголок европейской и русской культуры с коллекцией старинных костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства.

Как рассказала руководитель школьного музея Любовь Бушуева, углубленное изучение иностранных языков в гимназии стало отправной точкой для создания культурного пространства и работы с историческими костюмами.

«Работая с подлинными предметами русского быта, школьники освоили старинные ремесла: роспись по дереву, плетение, вышивку. Практически каждое изделие, созданное их руками, со временем стало музейным экспонатом. Именно так и сформировался уникальный культурный уголок, который сегодня пользуется популярностью у учеников, родителей и гостей из других школ», – отметила Любовь Бушуева.

Депутат Барнаульской городской Думы Роман Ильин отметил развитие гимназии, происходящее в последние годы:

«Гимназия сделала уверенный шаг вперед. Видна работа команды и амбициозные, но реалистичные планы».

Особую атмосферу учреждения выделила представитель Совета женщин при главе города Юлия Кузнецова:

«Впечатления от школы – самые теплые. Здесь действительно чувствуется особая душевность. Сложно сказать, с чем именно это связано – то ли с новым директором, то ли с учениками, то ли с преподавателями, многие из которых работают здесь много лет. Хотя и новых коллег, я слышала, приняли достойных. От этой атмосферы прямо мурашки по коже – настолько здесь по-домашнему тепло».

По словам Натальи Большаковой, представителя родительского комитета, изначально решающим аргументом при выборе гимназии № 131 стал конкретный учитель начальной школы.