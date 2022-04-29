30 апреля в Барнауле снова откроются продуктовые ярмарки
Для горожан будут работать шесть площадок во всех районах города
29 апреля 2022, 22:54
30 апреля в разных районах Барнаула вновь пройдут продовольственные ярмарки. Согласно информации пресс-центра мэрии, покупатели смогут приобрести различные виды мяса, фрукты и овощи, сладости, хлебобулочные изделия и многое другое.
Посетить площадки можно по следующим адресам:
в Железнодорожном районе — на проспекте Ленина, 71;
в Индустриальном районе — на улице 50 лет СССР, 51а;
в Ленинском районе — на Народной площади;
в Октябрьском районе — на проспекте Ленина, 152;
в Центральном районе — на проспекте Красноармейском, 36, и на улице Чайковского, 21а.
В мэрии напомнили, что при посещении ярмарки нужно соблюдать масочный режим.
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