30 апреля в Барнауле снова откроются продуктовые ярмарки

30 апреля в разных районах Барнаула вновь пройдут продовольственные ярмарки. Согласно информации пресс-центра мэрии, покупатели смогут приобрести различные виды мяса, фрукты и овощи, сладости, хлебобулочные изделия и многое другое.

Посетить площадки можно по следующим адресам:

в Железнодорожном районе — на проспекте Ленина, 71;

в Индустриальном районе — на улице 50 лет СССР, 51а;

в Ленинском районе — на Народной площади;

в Октябрьском районе — на проспекте Ленина, 152;

в Центральном районе — на проспекте Красноармейском, 36, и на улице Чайковского, 21а.

В мэрии напомнили, что при посещении ярмарки нужно соблюдать масочный режим.