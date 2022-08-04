Активисты КПРФ собирают подписи за установку памятника маршалу Жукову в Барнауле

3 августа в Индустриальном районе Барнаула прошло несколько пикетов, организованных по инициативе КПРФ. Активисты продолжили сбор подписей за то, чтобы вместо закладного камня у бывшего кинотеатра «Искра» появился памятник в честь маршала Георгия Жукова. Накануне удалось собрать около 1000 подписей горожан, сообщает пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

«Закладной камень с обещанием последующей установки памятника Георгию Константиновичу Жукову в Индустриальном районе Барнаула был открыт 12 июня 1996 года. Это было время президентских выборов в России, когда власть готова была продемонстрировать уважение к видным деятелям в истории страны советского периода. Но прошли годы и закладные камни с обещанием памятников и маршалу Жукову, и адмиралу Кузнецову так и остались свидетельством того, чего же в реальности стоят торжественно заявленные планы от чиновников. А теперь для „Города трудовой доблести“, которым Барнаул был провозглашён недавно, будет позорным не выполнить те давние планы», — подчеркнул один из инициаторов по сбору подписей Юрий Красильников.

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