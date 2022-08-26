Алтай, предлагай! Как жители края помогают ремонтировать дворы, скверы и памятники

409 объектов отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году в рамках проекта поддержки местных инициатив. В общей сложности на реализацию планов из разных источников бюджета потратят более 507 миллионов рублей. Благодаря программе в районах и городах края отремонтируют детские и спортивные площадки, скверы, дворы, памятники и даже кладбище. Рассказываем, чем важен проект поддержки местных инициатив и как жителям Алтайского края принять в нём участие.

Что известно о проекте?

Допустим, жители небольшой деревни хотят отремонтировать дорогу. Однако у муниципалитета недостаточно денег. Для помощи активным жителям края в регионе шесть лет назад запустили проект поддержки местных инициатив, чтобы люди сами определяли, какие территории или социальные объекты необходимо благоустроить. Большую часть средств на работу выделяют из краевого бюджета. Однако муниципалитеты обязаны софинансировать расходы: не менее 10% от общей стоимости проекта. Жители сёл и городов региона также должны внести свой вклад: не менее 5% от общей стоимости работ. Максимальный размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета на реализацию одного проекта, не превышает 1,3 миллиона рублей. Участвовать в ППМИ могут жители деревень, сёл, посёлков городского типа, а также городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

За время реализации проекта с 2017 года в Алтайском крае удалось благоустроить 1608 объектов в 66 муниципальных образованиях. Общая стоимость работ составила около 1,6 миллиарда рублей. За шесть лет существования программы больше всего привели в порядок объектов в Тальменском районе (84 проекта), Заринском районе (70 проектов) и Родинском (65 проектов). А вот менее активными были жители Бурлинского района. Там благоустроили всего два объекта.

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Какие проекты реализуют в Алтайском крае в 2022 году?

409 проектов в 64 муниципальных образованиях края. Общая стоимость работ составит более 507,8 миллиона рублей. Из них 374,3 миллиона — средства краевого бюджета. Ещё около 53,5 миллиона вложили жители сёл, а также муниципальные власти.

В каждом случае жители населённого пункта общим голосованием сами определяли, какой объект необходимо благоустроить. Как и в прошлые годы, в приоритете дороги, детские и спортивные площадки, а также парки и даже кладбища. Проект позволяет решать проблемы, которые без средств краевого бюджета местные власти сделать самостоятельно бы не смогли. Так, например, в Романовском районе в этом году проведут ремонт Дома культуры в посёлке Тамбовском, а в Сидоровке установят современное освещение в центре муниципалитета.

В Мамонтовском районе в рамках ППМИ в этом году отремонтируют два памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В Родинском районе рядом с детским оздоровительным лагерем «Орлёнок» установят современную спортивную игровую площадку. Местные жители мечтали об этом уже много лет. Обустройство площадки обойдётся в 1,9 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона — средства краевого бюджета.

Впрочем, не только дороги и игровые площадки благоустраивают в Алтайском крае. В Быстроистокском районе в рамках проекта создали стелу на въезде в село. Общая стоимость работ составила 930 тысяч рублей.

«Установленная стела стала визитной карточкой Быстроистокского района. На стеле размещена карта района и золотые колосья, символизирующие особенность муниципалитета — производство зерна. Участвуя в ППМИ, мы вместе сделаем наш район, наши сёла уютнее и комфортнее для жизни. Главное, действовать самим, быть инициативными и настойчивыми. Спасибо всем, кто принял участие в реализации проекта», — поблагодарила всех причастных к благоустройству заместитель главы Быстроистокского района Марина Наливкина.

В целом в 2022 году реализация ППМИ затронет более 340 тысяч человек. По информации Министерства финансов региона, в крае уже завершены работы на 173 объектах.

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Как принять участие в проекте в 2023 году?

Заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив в Алтайском крае на 2023 год можно подать на официальном портале «Алтайпредлагай.рф» до 1 декабря. В этом году предусмотрена процедура предварительного онлайн-голосования. Впрочем, последнее слово за жителями муниципалитетов, которые должны определить объекты коллективным голосованием. По состоянию на середину августа для предварительного голосования уже предложено 114 проектов, набравших более 1100 голосов жителей Алтайского края.

Для того чтобы сделать современную детскую площадку или красивый двор в деревне. В этом году для удобства запустили мобильное приложение «Алтай предлагай». Скачать его можно в магазинах Google Play и App Store. В приложении можно отслеживать ход реализации проекта и получать информацию о реализации ППМИ в Алтайском крае.

По вопросам участия также можно обращаться по телефону (3852) 29-83-50 или электронной почте init@fin22.ru.