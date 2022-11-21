Алтайские власти отправили в зону СВО квадроциклы, лекарства и тёплые вещи

Правительство Алтайского края сформировало и отправило гуманитарный груз в зону специальной военной операции, сообщает управление по печати и массовых коммуникаций региона.

«Военнослужащие из Алтайского края, которые в качестве добровольцев отправились в зону специальной военной операции, получили в своё распоряжение не только тёплые вещи, зимние спальники, сапоги, оборудование для обогрева, медикаменты, но и специальную технику», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/inform22_official

Военнослужащие поблагодарили алтайское правительство за помощь, отметив, что такая поддержка «способствует укреплению боевого духа».

Ранее алтайские волонтёры начали собирать мобилизованным перед отправкой на СВО валенки, варежки, шарфы и свитеры.