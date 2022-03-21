Алтайским магазинам разрешили не выдавать чеки из-за нехватки кассовой ленты

Магазины Алтайского края не будут штрафовать за невыдачу бумажных чеков. Как рассказала начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольга Ефремова, нехватка кассовой ленты у некоторых продавцов связана с нарушением логистических цепочек, а также с тем, что часть компаний закупают её впрок, искусственно создавая ажиотаж на рынке.

«На фоне всех этих событий было принято решение не привлекать торговые точки к ответственности, если нет бумажного чека. Но только в случае если расчёт прошёл через контрольно-кассовую машину и лента в торговой точке отсутствует по объективным причинам. В любом случае касса должна быть применена», — приводят её слова «Вести Алтай».

Если покупателю потребуется чек, то его можно будет получить в электронном виде — для этого продавцу достаточно сообщить номер телефона или адрес электронной почты. Если же необходим бумажный вариант, то об этом нужно сообщить кассиру до оплаты покупки.

Разрешение не выдавать чеки — временное и оно будет отменено сразу же, как стабилизируется ситуация. Ранее за нарушения работы с чеками предпринимателям грозил штраф до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 30 тысяч.