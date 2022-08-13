Алтайский край снова топит. В Лесном отключился свет, а трассы уходят под воду

Проливной дождь в ряде районов Алтайского края вносит свои коррективы в планы жителей и гостей региона. Некоторые населённые пункты начинает топить.

Как сообщают пользователи соцсетей, у части жителей посёлка Лесного из-за дождя нет света.

Вода добралась до посёлка Южного, где топит дороги, а машинам приходится «плавать».

Также сообщается о подтопленном участке трассы у села Черёмное.

Осадки скапливаются и на некоторых улицах Барнаула.

Напомним, что в региональном главке МЧС предупреждали о непогоде, которая установится в Алтайском крае в выходные.