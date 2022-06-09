Аномальная жара. О погоде в Алтайском крае 10 июня

До +37 градусов прогреется воздух местами по югу Алтайского края днем 10 июня. Как сообщает региональный ЦГМС, аномально жаркий день пройдет преимущественно без осадков.

В целом по региону температура от +27 до +32 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +27 до +29 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.