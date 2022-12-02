Аномальный холод. Стало известно, какой будет погода в декабре в Алтайском крае

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в регионах России в декабре. Его слова передаёт ТАСС.

«Декабрь ожидается на значительной территории холодным. В Центральном федеральном округе среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде», — сказал Вильфанд.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в нескольких регионах Сибири, включая Алтайский край, будет ниже нормы.

При этом в северных регионах России столбики термометров будут держаться на отметке выше нормы.

Также специалисты предупредили россиян о дефиците осадков.