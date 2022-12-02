Аномальный холод. Стало известно, какой будет погода в декабре в Алтайском крае
По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе будет ниже нормы
2 декабря 2022, 08:53, Илья Звягинцев
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в регионах России в декабре. Его слова передаёт ТАСС.
«Декабрь ожидается на значительной территории холодным. В Центральном федеральном округе среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде», — сказал Вильфанд.
По его словам, среднемесячная температура воздуха в нескольких регионах Сибири, включая Алтайский край, будет ниже нормы.
При этом в северных регионах России столбики термометров будут держаться на отметке выше нормы.
Также специалисты предупредили россиян о дефиците осадков.
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