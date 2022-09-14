Барнаульцев приглашают посмотреть документальные фильмы о хлебе, животных и экопоселении

Документальные фильмы европейских авторов покажут барнаульцам на грядущих выходных, 17 и 18 сентября, в галерее CODE ART HOUSE на Гоголя, 76 (дом купца Аверина).

Проект EcoDoc привезёт в Барнаул четыре документальных фильма о том, что происходит с нашей планетой, и о том, что делают и думают люди в самых разных точках мира.

«Хлеб», режиссёр Харальд Фридль (Австрия)

Ни один другой продукт питания не имеет такого фундаментального значения в нашей культуре, как хлеб. Но знаем ли мы на самом деле, что мы едим каждый день? Фильм расскажет о традиционном искусстве выпечки хлеба, которому дают новую жизнь преданные своему делу пекари-ремесленники, и о крупных корпорациях, использующих самые современные технологии для придания промышленному хлебу аромата и вкуса.

«Овечий герой», режиссёр Тон ван Зантвоорт (Нидерланды)

Лента расскажет о пастухе Стейне и его семье. Они борются за сохранение своей тихой и простой жизни, но это так трудно в современном мире больших денег, скоростей и массового производства. Старые традиции и новый уклад: есть ли в этом противостояние или это переход?

«Нет правильной неправильной жизни», режиссёр Майкл Вуфель (Германия)

Документальный фильм рассказывает об экопоселении в Германии Зибен Линден, экологический след которого составляет лишь одну треть от среднего показателя по стране. Как такое возможно? Они не едят мясо, не моются, не ездят на автомобилях? Как устроена жизнь в таком обществе и может ли она стать прототипом общественной жизни будущего?

RES CREATA: «Люди и другие звери», режиссер Алессандро Катанео (Италия)

Фильм-исследование древних, противоречивых и многообразных отношений между человеком и животным. Могут ли люди существовать без животных? Зритель сможет вместе с режиссёром поразмышлять на философские темы, которые поднимаются в картине и полюбоваться потрясающими пейзажами итальянских Альп.

Зрителям предложат обсудить ленты вместе с приглашёнными экспертами. Узнать о проекте подробнее и зарегистрироваться на показы можно в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Организаторы EcoDoc — это экологические активисты из Германии, Австрии, Нидерландов и Италии и представители фестивалей документального кино ECOCUP и DOKER.