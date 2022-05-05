Барнаульцы заметили исхудавшую лису в одном из дворов города

Жительница Барнаула встретила лису во дворе домов по улице Новороссийской. Как рассказала жительница города, дикое животное было в очень плохом состоянии.

«Худая, нет части хвоста, очень напугана. Пыталась её накормить, она убегает. Отловить одному человеку её невозможно», — цитирует её слова паблик «В курсе 22».

Как отметил директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, при встрече с животными нужно быть предельно осторожными.

«Лисы — главные переносчики бешенства. Нельзя пытаться их накормить. Нужно сразу звонить в Росприроднадзор», — добавил он.