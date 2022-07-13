Барнаульские энергетики организовали экскурсию для студентов АлтГТУ

Барнаульская горэлектросеть совместно с Барнаульской сетевой компанией организовала для третьекурсников АлтГТУ им. И.И. Ползунова обзорную экскурсию. В течение недели студентам рассказывали и показывали, как функционируют энергопредприятия краевой столицы.

О том, что в результате реформы электроэнергетики в 2008 году все энергокомпании были разделены по видам деятельности — на сетевые и сбытовые, студентам неоднократно говорили на лекциях. Совместное мероприятие БГЭС и БСК стало прекрасной возможностью для будущих энергетиков познакомиться с процессом работы на предприятиях на практике.

Сначала с проектированием, строительством и обслуживанием электрических сетей и подстанций, это функционал Барнаульской сетевой компании. Затем с организацией покупки электрической энергии на оптовом рынке и ее последующей продажей конечному потребителю, — это задачи Барнаульской горэлектросети.

Вводную лекцию для студентов провел генеральный директор БСК Андрей Лавринец. Фото: предоставлено БГЭС

Введение в практику студентам провел генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец. Нужно отметить, что руководитель БСК проработал в компании 38 лет, начиная с 1987 года. Прошел профессиональный путь от старшего мастера до генерального директора, чем вызвал особое любопытство у будущих энергетиков. Гендиректор БСК рассказал о компании, о том, как утроена городская энергосистема:

«Нужно отметить, что БСК сегодня — одна из самых надежных сетевых компаний в Алтайском крае. Это не пустые слова, а официальная информация краевых властей. Наша экскурсия даст вам полное представление о том, как сегодня работает современное крупное энергопредприятие. Простой пример: Барнаульская сетевая компания уже много лет не испытывает кабельные линии, мы проводим их диагностику. Для этого в БСК приобретена современная мобильная лаборатория, таких очень мало в Сибири. В чем отличие диагностики от испытаний? Испытания — это аналог прессовки в тепловых сетях, когда на электрические сети подают повышенную пятикратную нагрузку. Если кабельная линия выдержала, есть доля вероятности, что еще ближайшие 5-6 лет аварии на ней не произойдет. Такие профилактические испытания не добавляют прочности электросетям и только ускоряют их износ. По этой причине БСК проводит диагностику. Под рабочим напряжением, под землей, наша мобильная лаборатория выявляет дефекты в электросетях, все процедуры проводятся неразрушающими методами. Это позволяет нам скорректировать планы капремонта и максимально избежать аварий в электросетях в будущем».

Демонстрация электротехнической лаборатории БСК. Фото: предоставлено БГЭС

Стоит отметить, что подход к обслуживанию электросетей БСК приносит свои результаты. На сегодняшний день «светлее всех» живут именно барнаульцы. По данным Управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов, которые ведомство опубликовало в июне, жителям краевой столицы приходится ожидать подключения света после аварий в среднем 30 минут. Электроэнергия у барнаульцев отключается из-за аварий один раз в два года.

Жителям края повезло меньше. Amic.ru уже писал том, что им приходится ждать восстановления энергоснабжения от полутора до четырёх часов, а за год у абонента свет отключается в среднем от одного до трёх раз.

После вводной лекции третьекурсники отправились в Оперативно-диспетчерскую службу БСК.

— Ого! — это была первая реакция, которую выдали будущие энергетики, переступив порог оперативно-диспетчерской службы. Они любопытно разглядывали мнемосхему — это 25 метровых панелей высотой 2,5 метра, испещренных линиями. Здесь отражено реальное состояние электрических сетей в городе Барнауле, которые обслуживает Барнаульская сетевая компания.

Студентов встретил диспетчер Максим Сахаров. Он познакомил ребят с ответственной работой сотрудников ОДС. В частности, рассказал, что работа в ОДС довольно ответственная, поэтому сотрудники несут здесь круглосуточное дежурство. Одни следят за состоянием сетей в режиме реального времени, другие, если требуется, оперативно выезжают на устранение аварий.

Оперативно-диспетчерская служба БСК. Фото: предоставлено БГЭС

На экскурсии студентов познакомили с самыми разными средствами защиты, которые используют в своей работе электромонтеры ОДС: диэлектрические перчатки, указатели высокого напряжения, штанга универсальная, указатель повреждения кабеля.

«С электричеством шутки плохи. Оно не прощает ошибок. Поэтому лучше перестраховаться, чем из-за лишней уверенности довести ситуацию до несчастного случая», — напутствовал начальник ОДС Иван Чесноков.

В четверг, в третий день обзорной экскурсии по БСК, ребят на корпоративном автобусе отправили на городскую подстанцию «Строительная». Ее реконструкцию компания завершила в 2018 году.

Когда-то подстанция была создана для строительства ТЭЦ-3. После объект находился в полуразрушенном состоянии, пока его не передали Барнаульской сетевой компании. Компания вложила инвестиции в проект и увеличила мощность подстанции с 32 до 50 мегаватт. Для сравнения, весь Барнаул в зимний максимум потребляет около 300 мегаватт. Один микрорайон краевой столицы потребляет около 5-6 мегаватт.

Подстанция «Строительная». Фото: предоставлено БГЭС

«Это двухтрансформаторная подстанция 110/10кВ. Она после масштабной реконструкции, поэтому практически новая. Здесь заменено полностью оборудование 110кВ и 10кВ, установлены современные микропроцессорные блоки релейной защиты, установлены элегазовые выключатели 110кВ — они имеют высокие показатели отключающей способности, компактности и надежности. Эта подстанция питает крупные предприятия города и аэропорт», — познакомил старший мастер службы подстанций Александр Числов.

— Почему табличка на трансформаторе гласит: «Влезай здесь»? — интересуются студенты.

— Так обозначается место, где можно подниматься на трансформатор. Это одно из требований по охране труда, — пояснил Числов и спросил, какие они знают таблички.

— «Не влезай убьет!», — отозвались гости.

— Нет, это устаревшая табличка, правильно будет: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни!».

Юрий Власов объясняет студентам структуру БГЭС. Фото: предоставлено БГЭС

Заключительная часть практики прошла для студентов АлтГТУ в офисе Барнаульской горэлектросети на Ползунова, 50. Здесь ребятам рассказали, как строится работа сбытовой компании: от закупки электроэнергии на оптовом рынке до продажи нам, простым потребителям.

У многих вызвало неподдельный интерес тот факт, что сбытовая компания — это не только счетчики, показания и квитанции, которые привык видеть обыватель. Барнаульская горэлектросеть относится к гарантирующим поставщикам электроэнергии. А это значит, что компания обязана гарантировать городу наличие электроэнергии, которая покупается на оптовом рынке на сутки вперед.

Собственно, для этих целей в компании существует Отдел по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Его сотрудники прогнозируют объем покупки электроэнергии. Здесь-то и оказывается важным, какая погода за окном, какой сезон, включат ли барнаульцы электроотопительные приборы. И даже будет ли завтра по телевидению показывать чемпионат мира по футболу. Все эта информация требуется сотрудникам, чтобы максимально точно спрогнозировать потребление городом электроэнергии на завтра. Затем электроэнергия от генерирующих компаний поступит по электрическим сетям к абонентам Барнаульской горэлектросети. В Барнауле данные сети обслуживает Барнаульская сетевая компания.

В заключение в Барнаульской горэлектросети предложили студентам остаться в компании на работу на летний сезон:

— Вы не только получаете оплату своего труда, но и приобретаете богатый опыт в крупной энергетической компании, который вам пригодится при трудоустройстве после вуза, — пояснил Юрий Власов, руководитель управления технического аудита потребителей БГЭС.

Игорь Леонов, студент:

— С детства хотел быть энергетиком. Видел на улице людей в оранжевых касках, которые поднимались на опоры, что-то там ремонтировали. И мне это показалось интересно. Захотелось себя попробовать в этой отрасли. Спасибо БСК за полезную информацию, которую мы получили как из лекций, так и наглядно. Например, меня поразила мнемосхема, на которой изображены все сети, которые проложены в городе. Масштабно. Впечатлило, насколько это грандиозный проект — городские электрические сети.

Данил Илющенко, студент:

— Очень понравилось у вас на предприятии. Рассказали много интересного и даже напугали, что при неосторожной работе можно умереть. Страшно. Но если следовать инструкциям, то все будет в порядке. Если «нет головы на плечах», то лучше искать себя в другом месте", потому что Барнаульская сетевая компания — серьезное предприятие, где работают серьезные и грамотные специалисты. Сам хочу себя попробовать в энергетике и буду к этому стремиться. Для того я и поступил в университет. В энергетику шел осознанно. Мне было интересно разобраться, как устроено и работает электрооборудование. Сегодня увидел это наглядно. Очень полезная оказалась экскурсия.

Михаил Коваленко, студент:

— Поступил на энергетический факультет, потому что считаю эту профессию перспективной. Здесь можно набраться опыта, сделать карьеру и думаю, что неплохо зарабатывать. Было бы хорошо устроиться на работу в БСК. После экскурсии на предприятие решил, что хочу работать диспетчером в оперативно-диспетчерской службе.