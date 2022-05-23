Более 45 тысяч человек поучаствовали в «Ночи музеев» на Алтае

В Алтайском крае участниками акции «Ночь музеев», которая прошла в ночь с 21 на 22 мая, стали более 45 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в этом году к масштабному проекту присоединились 89 площадок.

«В Барнауле музеи, выставочные залы и галереи посетили около 32,5 тысячи человек, более 13 тысяч посетителей побывали на культурных площадках в других городах и районах региона», — говорится в сообщении.

Так, Алтайский государственный краеведческий музей посетили около 3,5 тысячи человек, ГМИЛИКА — почти 2,5 тысячи горожан, в музей АлтГТУ сходили около 3 тысяч человек, а выставочные площадки парков «Центральный» и «Изумрудный» посетили более 8 тысяч барнаульцев.

«Лидером по количеству посетителей в других муниципалитетах края стал Рубцовский краеведческий музей — почти 3 тысячи человек. Также большой интерес вызвали краеведческие музеи Славгорода, Бийска и Тальменки», — рассказали в пресс-службе.

Ранее amic.ru рассказал, как прошла музейная ночь в Барнауле.