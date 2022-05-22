Мифы об истории города, милые животные и голубиный вираж. Как прошла музейная ночь в Барнауле

По всей России прошла одна из самых необычных, таинственных, ярких всероссийских акций — «Ночь музеев». В Алтайском крае в событии поучаствовали 89 музеев, в Барнауле — 38. В этом году мероприятие приурочили к Году культурного наследия народов России. Мультимедийные программы, городские экскурсии и представление, погружающее в прошлую эпоху, — как прошла эта музейная ночь, читайте в нашем материале.

Свой маршрут по страницам истории

Открытие музейной ночи прошло в исторической части города — на местном Арбате. Улица Мало-Тобольская собрала всех ценителей истории, культуры и желающих посетить музей в необычном, досуговом формате. Началось событие с театрализованного представления, показывающего, как музейные экспонаты способны перенести нас на сотню лет назад и насколько всё это может быть увлекательно. После официального открытия гости смогли выбрать свой маршрут.

И наиболее интересный путь — экскурсионный. Бесплатные экскурсии по исторической части города провели барнаульцев прямо до дверей интересующего их музея. Маршрутов запустили три. Каждый вёл к определённому музею: ГМИЛИКА, Государственный художественный музей и Музей дружбы народов. Чтобы проще было построить свой план вечера, горожане могли воспользоваться специальным приложением во «ВКонтакте» или на сайте Министерства культуры.

Чем запомнилась «Ночь музеев — 2022»

В барнаульских музеях подготовили яркую и необычную программу: проводились экскурсии по выставкам, творческие выступления, мастер-классы, викторины, мультимедийные и интерактивные программы, квесты. Запечатлеть события музейной ночи можно было не только в музеях и фотозонах, но и на площадке приюта «Ласка». Все желающие фотографировались с собачками и уносили с собой милые кадры.

В ГМИЛИКА музейную ночь отрыли запуском «Голубиного салюта» — дрессированных голубей местных пород выпустили в небо. Они показали гостям свои умения: кружились и делали крутые виражи.

О традициях голубиной почты барнаульцам рассказали сразу в нескольких форматах — взрослым предложили отправить друзьям открытку с изображением алтайских пород голубей. А детям на познавательной викторине поведали об образе голубя в искусстве, участии этих птиц в Великой Отечественной войне и разнообразии их пород. На мастер-классе малыши под руководством наставников смогли изготовить голубя мира.

По традиции свою площадку подготовил Тигирекский заповедник — она работает в музейную ночь уже в пятый раз. Гостям показали, как выглядят следы медведя, лося и барсука. Оказывается, визуально след передней и задней лап медведя совершенно разные, но обыватель их с трудом различит. Методист по экологическому просвещению заповедника рассказал, что одни следы просто интересные, а другие — опасные.

«Например, встретиться с лосем — дело очень непростое. Если увидели его следы — уходите за какую-то преграду и прячьтесь, чтобы он вас не увидел. Если обнаружили медвежий след — вернитесь туда, откуда пришли. В его берлогу же не хотите попасть? С волком столкнуться в лесу страшнее всего зимой. Его следы — сигнал к тому, чтобы убегать как можно скорее. Иначе попадёте в стаю, где 20 волков могут загрызть даже человека», — объяснил специалист.

Конечно, в близлежащих лесах медведя или волка вряд ли встретишь. Медведь заходил последний раз только в Косихинский район. А вот на отдыхе в Горном, на Телецком озере вполне можно столкнуться с одним из опасных животных.

В музее «Город» проводились экскурсии, на отдельной детской площадке демонстрировали роботов и рассказывали о робототехнике. На входе проходили творческие выступления, а юные каратисты показали, как с одного удара разбить доску.

Показали и выставку моделей, созданных школьниками Ленинского района. Каждая экспозиция уникальна и изображает историческое событие, связанное с Великой Отечественной войной. Некоторые требуют предельной усидчивости и мастерства. Кстати, всероссийский фестиваль стендового моделизма состоится в этом году в Алтайском крае. Приедут участники из Москвы, Кирова, Тамбова, Владивостока и других городов.

В «Горной аптеке» провели театрализованное представление с участием первых девушек-провизоров из прошлой эпохи и учёного, который разработал магический эликсир вечной жизни. В интересной форме — с шутками и загадками — дети узнали, для чего нужны те или иные препараты и действительно ли пиявки могут вылечить человека.

Городские парки тоже присоединились к акции. В «Изумрудном» проходили открытые чтения стихотворений, барды и другие индивидуальные исполнители играли на гитаре. В «Центральном» известный краевед Данил Дегтярёв рассказал о мифах в истории Барнаула, жизни города в дни ВОВ и советском периоде парка «Центральный». Не менее популярными для горожан стали музеи вузов. В музее анатомии животных АГАУ в одном зале демонстрировали мумифицированные коллекции, в другом — настоящих змей, морских свинок, ручных крыс. А на мастер-классе все желающие научились зашивать раны у животных.

Как пройдут летние фестивали и события в честь 85-летия Алтайского края

В этом году летние фестивали пройдут в обычном формате, подчеркнул губернатор Виктор Томенко. Первое событие состоится уже с 8 по 12 июня — фестиваль традиционной культуры России на «Бирюзовой Катуни». В программе — праздник русского фольклора «Древо», творческая встреча этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, Алтай!», выставка-ярмарка «Живое ремесло» и праздничный концерт, посвящённый Дню России.

С 23 по 25 июня в селе Косиха состоится фестиваль Роберта Рождественского, посвящённый 90-летию писателя.

Шукшинские дни пройдут с 19 по 23 июля, они завершатся по традиции концертом на горе Пикет. С 5 по 7 августа жителей и гостей края ожидает фестиваль Михаила Евдокимова. С 24 августа по 4 сентября по второй раз пройдёт праздник деревянного зодчества.

Осенью Алтайскому краю исполнится 85 лет. События, посвящённые знаковой дате — дни Алтайского края в Москве (концертно-музыкальная программа в Доме музыки), открытие необычной выставки в музее древней культуры и искусства имени Андрея Рублёва, на базе алтайского краеведческого музея тоже планируется открытие отдельной выставки. Музыкальный театр готовит постановку «Алтай Хан», наполненную этнокультурными мотивами — зрителям расскажут о народах, которые населяют современный Алтай.