Более 75% российских учителей имеют оклад меньше МРОТ

Более 75% российских учителей имеют оклад ниже уровня МРОТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпросвещения.

Согласно данным за декабрь 2021 года, установлено, что 76% педагогов имеют оклад меньше минимального размера оплаты труда. МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тыс. рублей.

В презентации министерства также отмечается, что в России в разных регионах практикуются различные схемы оплаты труда учителей, что приводит к её непрозрачности.

Также Минпросвещения при анализе зафиксировало необоснованную дифференциацию зарплаты между педагогами внутри регионов.