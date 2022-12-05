Большой ребёнок, который попал в политику. К 65-летию Михаила Евдокимова

Фото: Андрей Сергеев

Творческий человек, поклонник Шукшина и Высоцкого, любитель пельменей, владелец собственного водочного бренда, покровитель сельского спорта — каким запомнился народный губернатор Алтайского края, вспоминает amic.ru к 65-летию Михаила Евдокимова.

«Иду, никого не трогаю, сам не красный, а морда красная»

Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в Новокузнецке (тогда этот город назывался Сталинск) Кемеровской области. Через год семья переехала в Верх-Обское Смоленского района Алтайского края. Это село Евдокимов считал своей родиной, здесь, уже будучи известным артистом, построил дом.

Родители Михаила Сергеевича были рабочими людьми, в семье, кроме него, воспитывалось ещё шестеро детей.

После школы Михаил Евдокимов учился в Барнаульском культпросветучилище, работал на моторном заводе, служил в армии в Нижнем Тагиле. Именно там он встретил свою будущую жену Галину.

После армии Евдокимов поступил в Новосибирский институт торговли, но бросил его, уехал в Москву поступать в эстрадно-цирковое училище. Ещё в детстве у Евдокимова проявились музыкальные и актёрские способности, он занимался самодеятельностью, был капитаном команды КВН, так что выбор пути был неслучаен.

В 1984 году Михаил Евдокимов начал выступать на московских площадках как артист разговорного жанра. Он быстро стал популярным, всесоюзную славу ему принёс монолог «После бани»: «иду, никого не трогаю, сам не красный, а морда красная». В 1994 году Евдокимову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Через десять лет — в 2004-м — Евдокимов неожиданно принял участие в выборах главы администрации Алтайского края и во втором туре выиграл их у Александра Сурикова, руководившего регионом с 1996 года. Работа Евдокимова на этом посту продлилась недолго — 7 августа 2005 года он погиб в автокатастрофе.

Несмотря на противоречивые оценки, которые давались деятельности Евдокимова политиками, многие жители Алтайского края считают его народным губернатором.

Евдокимов и политика

В 1995 году Михаил Евдокимов принял участи в выборах в Государственную Думу по Барнаульскому избирательному округу. Конкуренция была большой, избирательный бюллетень включал полтора десятка кандидатов. Среди них — депутат Госдумы Алексей Сарычев (он потом будет работать у Евдокимова замом в администрации края), депутат Заксобрания Нина Данилова (она заняла на тех выборах первое место), главврач онкодиспансера Александр Лазарев. По результатам голосования Евдокимов не вошёл даже в первую тройку.

Незадолго до выборов артист в интервью «Алтайской правде» сформулировал цель своего хождения во власть: «Лично для себя мне ничего не надо. У меня всё есть: любимая работа, семья, квартира (два года как перебрался из служебной в собственную), машина. Известность? Мне её и без политики хватает. Но убеждён, что когда известный артист приходит во власть, он очень многое может сделать для людей, как уже сделали Михаил Ульянов, Олег Басилашвили. Популярность, авторитет имени открывают самые тугие чиновничьи двери и помогают решить самые разные проблемы».

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В какой-то мере политическим актом можно считать и съёмки Евдокимова в фильме «Не послать ли нам гонца» (1998 год), в котором его герой — разорённый банкирами фермер — едет в Москву на «Запорожце», чтобы в Кремле встретиться с президентом. Конечно, безуспешно.

В 2003 году, как сообщает Википедия, Евдокимов собирался баллотироваться в Госдуму в Подмосковье от Аграрной партии. Ссылка на источник не приводится, но это вполне похоже на правду. Евдокимов бал дружен с лидером Аграрной партии Николаем Харитоновым, который поддерживал его во время губернаторских выборов в Алтайском крае в 2004 году.

В шутку или всерьёз, Михаил Евдокимов собирался стать президентом страны. Об этом ещё в 2005 году рассказал «Комсомольской правде — Новосибирск» его старший брат Александр. «Он мне как выложил все свои политические идеи, — вспоминал Александр Сергеевич, — я даже ахнул. Говорю: ну зачем тебе это надо, вон сначала хоть на области потренируйся, а там видно будет».

Однако в ноябре 2003 года, незадолго до старта губернаторских выборов в Алтайском крае, Евдокимов заявил в интервью: «Честно сказать, я никогда не думал о политике всерьёз, хотя и дружу с политиками».

«У меня о нём воспоминание как о большом ребёнке, который попал в политику. А в политике нужно иметь и зубы, и клыки, и когти — он к этому не был готов. Он купался в любви человеческой как артист. Он думал, что придёт в политику и будет так же», — говорила о Евдокимове депутат Госдумы и краевого Совета Нина Данилова.

Евдокимов и его кадры

Когда Михаил Евдокимов был губернатором, в его адрес звучало много критики, в первую очередь, со стороны депутатов краевого Совета. Главным образом за то, что он оказался не готов к этой должности. Бывший первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Виталий Сафронов, хорошо знавший Евдокимова, вспоминает: «Михаил Сергеевич, конечно, талантливый человек, наша гордость как артист, как личность. Он меня звал дедом. Говорил: «Дед, ты мне скажи, почему я газету читаю — всё нормально. Бюджет возьму — цифры прыгают и прыгают».

Уже после гибели Евдокимова его первый зам Михаил Козлов, недолгое время исполнявший обязанности главы администрации края, в интервью журналу «Власть» заявил, что критика была обоснованной: «Мы это признавали с Михаилом Сергеевичем, мы признавали здесь, в администрации, на аппаратном совещании, что по многим позициям претензии, высказываемые депутатами, совершенно обоснованны».

За 16 месяцев работы Евдокимова главой администрации края его заместителями успели побывать 22 человека из самых разных регионов страны. Вот как эту ситуацию комментировал Козлов: «Он, как человек творческий, нередко принимал решения достаточно импульсивно. И отсюда не всегда удачные кадровые решения. Люди приходили, рисовали перед ним некие радужные картины, и он им доверял. А они брались за дело и проваливали его. И уходили в небытие, а Михаил Сергеевич оставался один на один с этими проблемами и людьми, которые в очередной раз вменяли ему в вину произошедшее».

Кумиры Евдокимова

Михаил Евдокимов очень любил творчество Владимира Высоцкого и Василия Шукшина. Певец Александр Маршал вспоминал: «Миша здорово пел под гитару. Очень любил Высоцкого. Знал весь его репертуар. Закрываешь глаза, и кажется — поёт Семёныч. Я иногда говорил: «Миша, ну что же ты творишь! Я думал, что это Высоцкий».

В одном из интервью Евдокимов сказал: «Меня воспитали Шукшин и Высоцкий». «Горжусь, что Василий Макарович был земляком для всех нас. Земляком не потому, что родился на Алтае, а потому, что болел душой за эту землю», — говорил Евдокимов уже будучи губернатором.

Именно в 2004 году, когда он возглавил Алтайский край, на горе Пикет в Сростках установили памятник Шукшину работы скульптора Вячеслава Клыкова.

При Евдокимове же зародилась идея издать полное собрание сочинений Шукшина в восьми томах. Успели выпустить первый том, вспоминает журналист и писатель Сергей Тепляков. Собрание сочинений вышло уже при следующем губернаторе — Александре Карлине.

Евдокимов и пельмени

Все, кто лично знал Михаила Евдокимова и бывал у него дома, вспоминают его знаменитые пельмени. Он сам делал тесто и фарш и сам лепил. При этом в фарше должно было быть обязательно три вида мяса, одно из которых — дикое.

«Пельмени леплю крупные, „человеческие“, чтобы поменьше теста да побольше мяска. Пельмень при раскусывании должен истекать соком. Ну а тесто катаю исключительно бутылкой. Раскатанное тесто сворачиваю в трубочки и уже из них нарезаю пельмени», — рассказывал Евдокимов.

Евгений Нечепуренко, работавший в администрации Евдокимова председателем комитета по печати информации, рассказывал, как однажды отведал губернаторских пельменей. Журналисты одного из федеральных телеканалов приехали в Верх-Обское брать интервью у Евдокимова. Съёмки шли долго, все проголодались. Когда работа закончилась, Михаил Сергеевич сварил пельмени и пригласил за стол. «Я вонзил вилку прямо в центр пельменя, и тут же Евдокимов ударил меня по руке и назидательно сказал: «За юбочку, Женя, за юбочку, чтобы сок не вытек», — вспоминает Нечепуренко.

Евдокимов и водка

На Иткульском спиртзаводе в 2000-х годах выпускалась водка «Почтенная» с портретом Михаила Евдокимова. В интервью архангельской газете «Правда Севера» он рассказал, как родилось название напитка: «Ехали мы зимой с другом на „Волге“ из Барнаула в Бийск. А холодина жуткая, где-то за 30°С. В конце концов я так замерз, что спрашиваю водителя: „Женя, а у тебя случайно нет водочки?“ А он вместо того, чтобы сказать — есть, вдруг выдаёт: „Почтенная!“ Мне это слово запомнилось».

Кстати, во время избирательной кампании производство «Почтенной» в Алтайском крае было приостановлено — она расценивалась как агитация. А после победы Евдокимова на выборах завод сменил этикетку.

Но «Почтенную» выпускали не только на Иткульском спиртзаводе. По инициативе самого Евдокимова её производили также на Устьянском ликёроводочном заводе «Порато» в Архангельской области.

«Михаил Сергеевич сказал нам, что на Алтае выпускается водка „Почтенная“ по его фирменному рецепту, — рассказывал директор Устьянского ЛВЗ Владимир Кононов. — Заметил, что наше предприятие ему понравилось, а потому он может доверить и нам производство „Почтенной“. В мае 2003 года мы подписали с ним лицензионное соглашение».

Евдокимов планировал увеличить линейку водочных брендов своего имени. В 2003 году он говорил, что собирается выпускать водку «Михайло».

«К чему лукавить: русский народ водке никогда не изменит. Так пусть же он пьёт водку хорошую, качественную — и не теряет ни здоровья своего, ни уважения к себе», — говорил Евдокимов.

Евдокимов и «День выборов»

Принято считать, что вышедший в 2007 году фильм «День выборов» был снят по мотивам избирательной кампании Михаила Евдокимова. Это так и не так. Премьера спектакля «День выборов» «Квартета И» состоялась в 2003 году, когда Евдокимов ещё не был губернатором. Однако в фильме есть некоторые реалии алтайских выборов. Губернатор Сергей Емельянов, как и Александр Суриков, идёт на третий срок. Одна из центральных сцен фильма — презентация портвейна «Игорь Владимирович» с портретом кандидата Игоря Цаплина, выигравшего выборы, — аллюзия на водку «Почтенная» с портретом Евдокимова.

Евдокимов и спорт

Спорт был одним из увлечений Евдокимова. Он играл в волейбол, в футбол, болел за московский «Спартак». В родном селе Верх-Обское Евдокимов с 1992-го по 2005 год проводил турнир своего имени, на который приезжали команды со всего края. Он приглашал друзей — известных спортсменов и артистов, собиралось много болельщиков. Евдокимов из собственных средств финансировал сельские команды, покупал им форму, мячи.

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В память о Евдокимове это мероприятие в расширенном формате проводится и сейчас и называется всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки».