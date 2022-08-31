Чёрный сентябрь: 18 лет трагедии в Беслане. Хроника событий

1 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия) террористы захватили более 1000 заложников в школе № 1. А 3 сентября спецназ взял штурмом учебное заведение, в котором преступники трое суток издевались над детьми. Теракт в Беслане стал одной из самых трагических страниц современной российской истории. Он отнял жизни у трёхсот человек и искалечил тысячи судеб. Вспоминаем, как развивались события в те страшные дни.

1 сентября 2004 года

09:00 В школе началась линейка, посвящённая началу нового учебного года. На праздник пришли не только школьники и их родители, многие взяли с собой младших детей, так как несколько детских садов в городе были закрыты на ремонт и тех не с кем было оставить.



09:15 К школе подъехали автомашины ГАЗ-66 и ВАЗ-2107. Из них выскочили боевики под предводительством Руслана Хучбарова и сразу перекрыли пути отступления мирным жителям. С собой у боевиков было оружие. Много оружия. Позднее сосчитают: 22 АК, два пулемёта РПК-74, два пулемёта ПКМ, танковый пулемёт Калашникова, два ручных противотанковых гранатомёта РПГ-7 и гранатомёты РПГ-18 «Муха». Дежурившие у школы милиционеры открыли огонь на поражение, но смогли уничтожить только одного боевика.

Террористы согнали в здание школы более 1100 человек. В основном детей (в том числе дошкольного возраста) и женщин. Двух мужчин расстреляли при захвате — для острастки. Большинство заложников согнали в спортивный зал, остальные попали в тренажёрный зал, душевую и столовую.

Боевики забрали у заложников фото- и видеоаппаратуру, мобильные телефоны. Снаружи школы они установили камеры видеонаблюдения, здание забаррикадировали и заминировали. Заложникам регулярно угрожали расстрелом, периодически террористы стреляли в воздух.



10:30 Президент Северной Осетии Александр Дзасохов сформировал около школы оперативный штаб. Вокруг здания были созданы два рубежа оцепления, а жителей близлежащих домов эвакуировали.

11:05 Террористы выпустили из школы Ларису Мамитову. Она принесла в оперштаб записку с требованиями боевиков. Они требовали переговоров с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым, президентом Ингушетии Муратом Зязиковым и главой Совета безопасности России Владимиром Рушайло. В записке был указан телефон. Однако дозвониться по нему не удалось. К тому же в соответствии с федеральным законом «О борьбе с терроризмом» оперативный штаб по освобождению заложников не мог рассматривать политические требования, выдвигаемые боевиками. Террористы начали убивать заложников.

Между 16:00 и 16:30 в школе раздался взрыв, послышались выстрелы. Выяснилось, что рядом с заложниками подорвалась одна из шахидок. К тому моменту был убит 21 человек. Тела просто выбрасывали из окон. Вечером в Беслан прибыл детский врач Леонид Рошаль.

Он пытался встретиться с главой террористов, просил передать детям воду и продукты. Но террористы отказались запускать его в здание, не взяли ни воду, ни пищу для заложников. Они также отвергли его предложения о свободном выезде в Ингушетию и Чечню и обмене заложников-детей на взрослых.

2 сентября 2004 года

На заседании Совета безопасности ООН теракт в Беслане был осуждён. Участники потребовали освобождения заложников. Боевикам предложили деньги, пообещали организовать коридор для безопасного отступления. Те отказались.



Утром президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к нации.

Около 16:00 бывший президент Ингушетии Руслан Аушев вошёл в здание школы и вёл переговоры с террористами. Он был единственным, с кем согласились говорить боевики, и ему удалось убедить их отпустить 26 заложников — грудных детей и их матерей. Также бандиты передали политику письмо, якобы от Шамиля Басаева. В письме были указаны требования предоставить ЧРИ независимость. А в ответ России обещали мир и прекращение боевых действий. При этом боевики отказались взять для заложников воду и продукты, которые просил передать глава республики. Как позднее вспоминали выжившие, к тому моменту дети пытались есть цветы, принесённые ими на 1 сентября, и пили воду из помойных вёдер. Потом террористы запретили и это, предложив им пить собственную мочу. Затем людям запретили ходить в туалет.

3 сентября

В ночь на 3 сентября со стороны школы раздалось несколько выстрелов, был ранен милиционер. Днём члены оперативного штаба смогли договориться с боевиками о том, чтобы убрать с улицы тела заложников, убитых накануне. Но когда четверо спасателей подошли к телам, террористы открыли по ним огонь. Дмитрия Кормилина убили сразу же. Валерий Замараев скончался позже от потери крови. Воспользовавшись ситуацией, некоторые заложники бросились бежать. Террористы открыли огонь. Погибли 29 человек.

13:05 В районе школы прогремели два мощных взрыва.

13:19 Прогремел третий взрыв.

13:30 В школе обрушилась часть крыши, под обломками которой погибло немало заложников. Через образовавшийся проём в стене и окна стали выбегать люди — в основном дети и женщины. Боевики открыли по ним огонь.

13:35 По приказу оперштаба по террористам открыли снайперский огонь. Бойцы отрядов «Альфа» и «Вымпел» начинают входить в школу. В здание пробивались с трёх сторон — через столовую, библиотеку и тренажёрный зал. Боевики используют заложников как живой щит.

14:07 Большая часть здания школы находится под контролем спецназа.

14:55 В больницы Беслана доставлено более 200 пострадавших заложников.

15:00 Началась операция по выявлению в Беслане скрывающихся боевиков и их пособников.

15:12 Спецназ окружил дом в Беслане, в котором укрылись террористы.

15:25 Школа полностью переходит под контроль спецназа. В здании школы после взрывов и последствий штурма бушует сильный пожар, на тушение которого прибыли силы МЧС.

16:13 Бой в районе школы прекратился.

16:39 К школе подъехали следователи прокуратуры, начались следственные действия.

23:20 В подвале школы убит последний террорист.

В ночь на 4 сентября в Беслан прибыл президент России Владимир Путин.

Из 32 боевиков, принимавших участие в захвате школы в Беслане, 31 был уничтожен. Единственный уцелевший — Нурпаша Кулаев — отбывает пожизненное заключение.

В результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 — дети. Более 800 человек получили ранения различной степени тяжести. За три дня Северная Осетия потеряла почти столько же людей, сколько за всю Великую Отечественную войну: тогда на фронте погибли 357 мужчин.

Сегодня теракт в Беслане называют самым бесчеловечным преступлением, совершённым на территории современной России.

С 2005 года в Северной Осетии с первого сентября проходят трёхдневные траурные мероприятия, посвящённые памяти погибших в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года. На территории разрушенной школы открыт мемориальный комплекс, где указаны имена погибших.

Материал впервые был опубликован 1 сентября 2015 года.