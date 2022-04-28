Депутат Бессарабов попросил Росавиацию субсидировать перелёты в Алтайский край

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов направил письмо на имя руководителя Росавиации Александра Нерадько, в котором просит рассмотреть вопрос о субсидировании перелётов на Алтай в приоритетном порядке. Об этом депутат рассказал журналистам ТАСС.

Бессарабов подчеркнул, что развитие туристической индустрии и доступность перелётов для жителей края являются одними из приоритетных направлений развития региона. При этом стоимость авиаперелётов в Алтайском крае зачастую слишком высока.

«С учётом среднего дохода населения для жителей региона цена билетов является невероятно высокой», — заявил Бессарабов.

При этом депутат напомнил, что развитие авиаперевозок и инфраструктуры аэродромов — это часть предвыборной программы «Единой России», с которой она шла на последние парламентских выборах.

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Ранее сообщалось, что в Республике Алтай авиаперевозчик приостанавливает внутреннее воздушное сообщение. Компания попросила региональное правительство увеличить субсидирование почти в два раза, но у региона на эти цели не нашлось денег в бюджете.