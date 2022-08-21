«До сих пор его вспоминаю». Жительница Кузбасса ищет бывшего жениха, которого бросила полвека назад

68-летняя жительница Кузбасса Валентина Беспалова хочет найти бывшего жениха Сергея Клементьева, которого бросила в 1970-е годы, и объяснить ему свой поступок. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Женщина рассказала, что познакомилась с Сергеем в посёлке Железнодорожном Иркутской области — тогда ей было 18 лет, а ему — 16.

«Они дружили, дело шло к свадьбе. А потом девушка узнала, что её отец встречался с мамой Сергея. Та сама рассказала всё Валентине. На тот момент Сергей только-только вернулся из армии», — пишет издание.

Сибирячка призналась, что не знала, как поступить в такой ситуации, так как её мать очень болезненно отреагировала на измену отца, и она не могла рассказать о своих отношениях. В итоге девушка решила сбежать от Сергея в Томск. Виделась бывшая пара с тех пор только один раз — спустя 18 лет в Новокузнецке. Валентина на тот момент была замужем и уже родила третьего ребёнка, а Сергей стал вдовцом.

Сейчас сибирячка поняла, что лучше Сергея у неё никого не было. Но после той встречи они не обменялись контактами, и Валентина точно не знает, где живёт её бывший возлюбленный. Единственная наводка — посёлок Первомайский, но проблема в том, что таких по стране множество. Однако женщина полагает, что речь идёт об Искитимском районе Новосибирской области.

«У меня недавно инсульт был. И я подумала, что нет больше времени. Я хочу увидеться с человеком, которого любила. Объяснить, почему я тогда сбежала. Я же до сих пор, если у меня что-то случится, не мужа вспоминаю, а его», — призналась Валентина.