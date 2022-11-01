До зеркального блеска. В водоканале промыли 300 км канализационных труб и рассказали, зачем это нужно

Бесперебойная работа городской системы водоотведения — одна из главных задач «Росводоканал Барнаул». С начала 2022 года бригады предприятия промыли почти 300 км сетей канализации, что превышает 95% от годового плана. Промывка обеспечивает штатную работу коммуникаций и насосных станций, снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

Но с канализационными линиями, которые барнаульский водоканал не эксплуатирует и не обслуживает, ситуация менее оптимистичная.

«В городе и пригороде много коммуникаций, которые не переданы на баланс водоканалу, — они находятся в собственности жителей и предприятий. При этом сети интенсивно используются, а значит, им тоже периодически требуется профилактика. На сегодняшний день наиболее эффективный способ такой профилактики — гидродинамическая промывка», — рассказал коммерческий директор предприятия Андрей Звягинцев.

Гидродинамическая промывка — экологичный и безопасный метод. Её проводят водой без химических реагентов с помощью каналопромывочной техники из автопарка водоканала. Струи под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения. Оборудование позволяет отмывать до зеркального блеска трубы диаметром от 110 до 1000 мм. Проводить работы можно при температуре до -25 градусов.

«Проводить промывку нужно как минимум один раз в шесть месяцев. Комплекс мер и частоту проведения специалисты подбирают индивидуально в зависимости от различных факторов», — добавил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие специализированные отраслевые услуги можно на сайте компании, по номерам 500-101, 28-29-90, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

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