Долго и без скидок. Как и когда пройдёт распродажа в магазинах H&M?

Шведская сеть H&M решила полностью уйти из России и закрыть свои магазины. Но перед уходом компания устроит распродажу оставшегося товара. Amic.ru разобрался, какой она будет и когда откроются магазины.

Почему компания ушла из России?

Ретейлер ушёл из России из-за «ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего компании», написано на официальном сайте сети. О полном уходе H&M из страны стало известно 18 июля.

При этом магазины H&M в России не работают с 3 марта, после начала спецоперации российских войск на Украине. Долгое время компания держала торговые точки закрытыми, платила сотрудникам зарплату и говорила о том, что намерена вернуться, однако затем изменила свои планы.

Когда откроются магазины на распродажу?

Магазины H&M в Барнауле будут поэтапно открываться в августе. Единой даты открытия всех точек, видимо, нет. Когда конкретно можно будет посетить магазины в Барнауле, пока что тоже неизвестно. Однако сотрудники 21 июля уже вышли на работу и начали готовиться к открытию.

Все ли магазины откроются?

На сайте компании указано, что для посетителей будут доступны все магазины H&M и H&M Home, они будут работать в штатном режиме. А вот в онлайн-магазине купить что-либо будет нельзя.

Отметим, что в Барнауле магазины H&M находятся в торговых центрах «Галактика», «Пионер» и «Арена».

Будут ли скидки?

Нет, скидок не будет. На сайте H&M написано, что товары будут продаваться по полной стоимости. Один из сотрудников барнаульского магазина подтверждает это и уточняет, что скидок в H&M не будет.

Уценёнными останутся только те вещи, которые и до временного закрытия продавались по сниженной стоимости. Не будет даже акций вроде «три вещи по цене двух». На самые востребованные позиции цена и вовсе вырастет.

Сколько магазины проработают?

Как следует из заявлений руководства компании, торговые точки будут открыты до тех пор, пока не будет распродана большая часть товара. По словам сотрудника одного из барнаульских магазинов, они проработают несколько месяцев, а затем закроются.

Что будет с работниками?

Их уволят, выплатив компенсацию в размере шести окладов. Деньги получат только те, кто не ушёл из компании за время простоя. За месяц до конца распродажи работникам назовут дату закрытия.

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