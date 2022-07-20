Работникам барнаульского H&M выплатят шесть окладов после ухода сети из России

Работникам барнаульских магазинов шведской сети H&M пообещали выплатить компенсацию в размере шести окладов после ухода сети из России. Эти деньги получат только те, кто не ушел из компании за период простоя. Об этом amic.ru рассказал один из работников магазина H&M.

19 июня прошло собрание барнаульских сотрудников, на котором руководство сообщило примерный план действий на ближайшее время.

Сотрудники должны будут выйти на работу до 25 июля. В какой конкретно день это случится, пока неизвестно. Сами магазины могут проработать несколько месяцев, распродавая оставшийся товар.

Точную дату открытия и закрытия магазинов сотрудникам не назвали. Но они должны будут работать до окончания распродажи и полного ухода компании из России.

В ТЦ «Арена» amic.ru рассказали, что им тоже пока не сообщали, когда магазины откроются для распродажи.

Ранее в H&M журналистам сообщили, что у распродажи нет конкретной даты начала, однако она запустится в августе, пишет «Москва 24». До этого говорилось, что H&M откроет магазины с 1 августа, но затем в пресс-службе H&M назвали эту дату неверной.

Напомним, что 18 июля стало известно об уходе H&M из Россию. Поводом для этого стала неопределенность и операционные проблемы.

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