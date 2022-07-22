Работники барнаульского H&M начали готовить магазины к открытию. Некоторые вещи подорожают

Работники магазинов H&M в Барнауле вышли на работу 21 июля и начали готовить магазины к открытию. Правда, когда они откроются, до сих пор неизвестно. Об этом amic.ru рассказал один из сотрудников масс-маркета.

По словам собеседника, скидок, на которые рассчитывали поклонники бренда, не будет. Уценку могут оставить только для тех вещей, которые до этого и так продавались по сниженной цене.

Более того: базовые и наиболее востребованные вещи и вовсе поднимутся в цене.

«Мы даже заклеиваем ценники „три товара по цене двух“, даже такой акции не будет. Нет такого, что магазин хочет за бесценок продать. Он хочет заработать», — рассказывает сотрудник.

Дату открытия магазинов работникам еще не сообщили, говорит собеседник amic.ru. Но зато сотрудникам стало известно, что шведская сеть H&M хотела, чтобы россияне просто упаковали вещи и быстрее закрылись. Однако отечественный офис убедил шведов распродать остатки.

Кроме того, коллективу пообещали, что за месяц до закрытия их точно предупредят о дате, когда магазин перестанет работать.

Напомним, что о полном уходе сети H&M из России стало известно 18 июля. Причиной стали ограничения, препятствующие операционной деятельности, и «непредсказуемость будущего». Сеть распродаст свой товар и закроет магазины.

Работникам барнаульского H&M пообещали выплатить шесть окладов после ухода сети из России. Сумму получат те, кто не ушел их магазина за период простоя. Магазины могут проработать несколько месяцев. Открыться они должны в августе. Точки будут работать в штатном режиме, а товары будут продаваться по полной цене.

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