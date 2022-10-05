Экипаж Crew Dragon с бывшей алтайской журналисткой на борту стартовал к МКС

С космодрома на мысе Канаверал в США стартовал экипаж на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Он летит на МКС.

Одним из членов экипажа является уроженка Новосибирска, бывшая алтайская журналистка Анна Кикина.

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, где в 2006-м получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м — экономиста-менеджера.

До 2012 года работала на радио в компании «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске. В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014-м решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

Для единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса это первый полёт.

Вместе с ней на корабле Crew Dragon полетели американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката.