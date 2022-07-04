Эксперты рассказали о самых популярных профессиях у алтайской молодёжи
22% всех молодых соискателей готовы к переезду ради хорошей работы
Специалисты портала hh.ru выяснили, какие профессии чаще всего выбирает молодёжь в Алтайском крае. В исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 14 до 35 лет.
Десятка самых популярных молодёжных профессий в регионе выглядит так:
менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (15% от всех резюме соискателей до 35 лет включительно);
продавец-консультант, продавец-кассир (13%);
администратор (10%);
курьер (7%);
водитель (5%);
официант, бармен, бариста (5%);
кредитный специалист (5%);
оператор call-центра, специалист контактного центра (4%);
программист, разработчик (4%);
секретарь, помощник руководителя, ассистент (3%).
Отмечается, что 22% опрошенных готовы переехать из своего города, чтобы найти работу получше. Чаще всего в качестве желаемых городов респонденты указывали Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.
Ранее 19% потерявших работу опрошенных россиян сообщили, что могут себе позволить не работать всю жизнь.