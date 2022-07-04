Эксперты рассказали о самых популярных профессиях у алтайской молодёжи

Специалисты портала hh.ru выяснили, какие профессии чаще всего выбирает молодёжь в Алтайском крае. В исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 14 до 35 лет.

Десятка самых популярных молодёжных профессий в регионе выглядит так:

менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (15% от всех резюме соискателей до 35 лет включительно);

продавец-консультант, продавец-кассир (13%);

администратор (10%);

курьер (7%);

водитель (5%);

официант, бармен, бариста (5%);

кредитный специалист (5%);

оператор call-центра, специалист контактного центра (4%);

программист, разработчик (4%);

секретарь, помощник руководителя, ассистент (3%).

Отмечается, что 22% опрошенных готовы переехать из своего города, чтобы найти работу получше. Чаще всего в качестве желаемых городов респонденты указывали Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.

Ранее 19% потерявших работу опрошенных россиян сообщили, что могут себе позволить не работать всю жизнь.