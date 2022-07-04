Эксперты рассказали о самых популярных профессиях у алтайской молодёжи

22% всех молодых соискателей готовы к переезду ради хорошей работы

5 июля 2022, 06:19, Илья Звягинцев

Специалисты портала hh.ru выяснили, какие профессии чаще всего выбирает молодёжь в Алтайском крае. В исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 14 до 35 лет.

Десятка самых популярных молодёжных профессий в регионе выглядит так:

  • менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (15% от всех резюме соискателей до 35 лет включительно);
    продавец-консультант, продавец-кассир (13%);
    администратор (10%);
    курьер (7%);
    водитель (5%);
    официант, бармен, бариста (5%);
    кредитный специалист (5%);
    оператор call-центра, специалист контактного центра (4%);
    программист, разработчик (4%);
    секретарь, помощник руководителя, ассистент (3%).

Отмечается, что 22% опрошенных готовы переехать из своего города, чтобы найти работу получше. Чаще всего в качестве желаемых городов респонденты указывали Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.

Ранее 19% потерявших работу опрошенных россиян сообщили, что могут себе позволить не работать всю жизнь.

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