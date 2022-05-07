Электротранспорт будет развозить горожан по домам после салюта в День Победы

В День Победы в Барнауле после салюта горожане смогут добраться домой на электротранспорте. О том, как будут работать трамваи и троллейбусы, рассказали в Горэлектротрансе.

Для горожан запустят три дополнительных троллейбуса седьмого маршрута. Они прибудут на площадь Советов в 21:56, 22:08 и в 22:23 часа.

Расписание трамваев будет организовано следующим образом:

№ 1

Прибытие на площадь Победы в 22:00, далее по маршруту в депо № 3 на заход;

отправление с площади Свободы в 21:57, прибытие на остановку «Улица Молодёжная» в 22:09, далее по расписанию;

отправление с площади Свободы в 22:13 строго по расписанию.

№ 7

Отправление с конечного пункта «Кордон» в 21:29 строго по расписанию;

отправление с конечного пункта «Кордон» в 21:43 строго по расписанию;

отправление с конечного пункта «Кордон» в 21:58 строго по расписанию.

О том, в каких районах Барнаула в День Победы прогремят праздничные салюты, читайте в нашем материале.