Еще одну дорогу в Алтайском крае перекрыли из-за подтопления
Талые воды на этом участке поднялись выше пропускной трубы и размыли дорожное полотно
6 апреля 2022, 10:23, Илья Звягинцев
В Новоегорьевском районе Алтайского края из-за подтопления перекрыли участок дороги. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
С 9 часов утра проезд ограничили с 35-го по 36 км трассы Новоегорьевское — Титовка — Новичиха.
Отмечается, что талые воды поднялись выше пропускной трубы и размыли дорожное полотно. Для водителей установили предупреждающие знаки и указали альтернативный маршрут.
Движение по перекрытому отрезку восстановят по мере улучшения дорожной ситуации.
Ранее сообщалось о перекрытии участка трассы в Тогульском районе.
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