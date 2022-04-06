Еще одну дорогу в Алтайском крае перекрыли из-за подтопления

В Новоегорьевском районе Алтайского края из-за подтопления перекрыли участок дороги. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

С 9 часов утра проезд ограничили с 35-го по 36 км трассы Новоегорьевское — Титовка — Новичиха.

Отмечается, что талые воды поднялись выше пропускной трубы и размыли дорожное полотно. Для водителей установили предупреждающие знаки и указали альтернативный маршрут.

Движение по перекрытому отрезку восстановят по мере улучшения дорожной ситуации.

Ранее сообщалось о перекрытии участка трассы в Тогульском районе.