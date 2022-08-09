В Барнауле не будут продавать алкоголь в День города, который отметят по-спортивному
Традиционное ограничение будет действовать 12 часов — с 09:00 до 21:00
Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об ограничении продажи алкоголя в День города, сообщает мэрия.
«3 сентября с 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкогольную продукцию, пиво», — указали власти.
Такую меру ввели «для обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий».
Напомним, в предыдущие годы в Барнауле традиционно подписывали постановления о регулировании розничной продажи алкоголя в День города.
Примечательно, что в 2018 году запрет не стали вводить, объяснив это надеждой на сознательность жителей. Тогда праздник совпал с днём выборов губернатора Алтайского края.
Ранее в мэрии обсудили, как по-спортивному отметить 292-летие Барнаула. Будут гонки на «драконах» и соревнования по 10 видам спорта, состоится чемпионат по летнему биатлону, сделают площадки для уличного баскетбола, установят оборудование для скалолазания и это далеко не весь перечень мероприятий.