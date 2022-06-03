Гонки на лодках «Дракон» проведут на гребном канале Барнаула перед Днем России

Первый студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» состоится на барнаульском гребном канале в пятницу, 10 июня. В нём примут участие более 150 студентов из алтайских вузов. Вход на соревнования будет бесплатным. Кстати, для зрителей впервые откроют спортивный городок по другую сторону от большой трибуны гребного канала, рассказали amic.ru в краевом министерстве спорта. Что будет интересного на фестивале — в нашем материале.

Что за фестиваль?

Студенческий фестиваль — первое мероприятие региональной Студенческой лиги по гребле на лодках «Дракон» и сапбордах, которую создали совсем недавно — в марте 2022 года. 13 мая на гребном канале лига и несколько высших учебных заведений региона подписали соглашение о сотрудничестве. Среди них АлтГТУ, АлтГУ, АлтГПУ, РАНХиГС, медуниверситет и Финансовый университет при правительстве РФ, рассказывает заместитель директора спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко Дмитрий Кащеев. Пока не участвуют только БЮИ и Аграрный университет. Ректор АлтГТУ Андрей Марков отмечает, что эти вузы ещё присоединятся к движению, но в будущем.

«Студенчество всегда интересуется всем новым. И этот вид спорта, который нам сегодня представили коллеги, конечно, будет пользоваться популярностью и вниманием со стороны наших студентов», — говорит Марков.

Власти Алтайского края и региональное министерство спорта уделяют развитию гребли на спортивных лодках большое внимание. Студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон» также проходит при их поддержке.

Соревнования по гребле на «Драконах» среди студентов / Фото: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Почему именно драконы?

«Драконы» и «сапы» организаторы выбрали потому, что управиться с ними легче, чем с байдаркой, отмечает председатель краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.

Студенты, которые будут участвовать в соревнованиях, — новички. Среди них есть только пару человек, которые когда-то занимались греблей, рассказывает Дмитрий Кащеев. Поэтому этот вид спорта юноши и девушки ещё осваивают.

Лига дала студентам возможность тренироваться два раза в неделю под руководством инструкторов, отмечает Кащеев. Сейчас участники учатся, как правильно грести, как соблюдать безопасность на воде, как работать в команде.

«Лига предоставит студентам всё необходимое для занятий: лодки, спасательные жилеты, доступ в раздевалки спорткомплекса, организует положенные страховочно-спасательные мероприятия. Это совершенно бесплатно. В нашем распоряжении будут девять лодок „Дракон“ и около 40 сапбордов», — рассказывает руководитель Ассоциации «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах Алтайского края» Юрий Самсоненко.

Гребной канал / Фото: Ленина 59



Как пройдут соревнования?

Соревнования среди студентов стартуют 10 июня в 12 часов утра. Зрители увидят парад лодок, во время которого планируется установить рекорд России «Самый массовый парад на спортивных лодках». Далее состоится церемония открытия и квалификационные заезды. Между полуфинальными и финальными заездами запланирован показательный парад клуба «Буревестник» на сапбордах и катамаранах с участием группы GoldSup. Там «Буревестник» объявит о своём открытии.

Закончится фестиваль в 16:20 церемонией награждения и розыгрышем призов на гребном канале.

Помимо зрелищного представления гостей фестиваля ждёт множество сюрпризов. Так, например, среди зрителей разыграют ноутбук, сертификаты на полёт на параплане, велосипеды, роликовые коньки и другие спортивные принадлежности. В качестве «лотерейного билета» выступит браслет с номером, который на входе получит каждый зритель. И если во время розыгрыша назовут номер браслета, то этот человек победил.

Программа соревнований по гребле на «Драконах» среди студентов / Фото: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Сколько стоит билет на соревнования?

Вход бесплатный — попасть на соревнования смогут все желающие. При этом впервые для зрителей откроют территорию спортивного городка по другую сторону от главной трибуны гребного канала. Ранее такого не было.

По словам Юрия Шамкова, соревнования на «Драконах» — это массовая тема, и студенты как активная и креативная аудитория должны реализовать с её помощью свою тягу к спорту.

«Гребля на сапбордах — это сейчас самый быстрорастущий водный вид спорта в мире, а „Драконы“ — это очень азартные массовые соревнования, которые с большим успехом проходят и в России, и за рубежом», — отметил Шамков.

Что будет дальше?

По итогам фестиваля 10 июня планируется сформировать команду студентов края, которая поучаствует уже в чемпионате России по «Драконам». По словам Кащеева, в неё войдут 12 человек из команды-победителя или ещё плюс один или два студента из других вузов.

Напомним, что год назад, с 20 по 23 мая 2021 года, в Барнауле прошёл второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нём приняли участие спортсмены более чем из 50 стран.