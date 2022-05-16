Горячую воду отключат у части жителей Барнаула с 16 по 17 мая
Без ресурса на сутки останутся 29 домов, два детсада, школа и три административных здания
16 мая 2022, 07:47, Никита Черников
В Барнауле у части жителей Индустриального района на сутки отключат горячую воду, сообщили СГК.
Ограничение будет действовать с 09:00 16 мая до 09:00 17 мая. За это время специалисты будут выполнять работы в районе дома № 53 по улице Шумакова.
Под отключение попадают 29 домов, два детских сада, школа и три административных здания, расположенных на улицах Шумакова и Балтийская, а также в Северном Власихинском проезде.
Со списком адресов можно познакомиться в Telegram-канале СГК или в документе, прикрепленном ниже.
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