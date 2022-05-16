Горячую воду отключат у части жителей Барнаула с 16 по 17 мая

В Барнауле у части жителей Индустриального района на сутки отключат горячую воду, сообщили СГК.

Ограничение будет действовать с 09:00 16 мая до 09:00 17 мая. За это время специалисты будут выполнять работы в районе дома № 53 по улице Шумакова.

Под отключение попадают 29 домов, два детских сада, школа и три административных здания, расположенных на улицах Шумакова и Балтийская, а также в Северном Власихинском проезде.

Со списком адресов можно познакомиться в Telegram-канале СГК или в документе, прикрепленном ниже.