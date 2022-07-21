H&M не будет устраивать финальную распродажу перед уходом из России

В H&M заявили, что не будут проводить распродажу в своих российских магазинах. Сообщение опубликовано на сайте компании.

18 июля шведская сеть H&M объявила о решении полностью уйти из России. В компании заявили, что бизнес в РФ невозможно продолжать из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, и «непредсказуемости будущего».

В августе сеть на время откроет свои магазины в РФ, чтобы распродать оставшиеся товары.

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Общество Компания H&M решила уйти из России

В новом сообщении компании отмечается, что магазины будут открываться поэтапно в течение августа. Они станут работать в штатном режиме, а товары будут продаваться без скидок, по полной цене.

Магазины закроют, когда будет распродана большая часть товара, из-за чего точные сроки неизвестны.