Instagram официально внесли в реестр запрещенных сайтов

Instagram официально внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Об этом сказано на официальном портале ведомства.

Напомним, Генпрокуратура обратилась с требованием о блокировке Instagram на территории России к Роскомнадзору после того, как пресс-секретарь компании Meta заявил, что их соцсети не будут запрещать призывы к насилию в отношении российских солдат.

Пользователям дали два дня на то, чтобы перенести все свои материалы в другие социальные сети, а официальная блокировка Instagram должна была произойти 14 марта.

Несмотря на это, у части пользователей в России социальная сеть до сих пор работает.