Как разместить объявление бесплатно на доске объявлений N555.ru

Площадка поможет продать товар или услугу в короткие сроки

19 января 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Доска бесплатных объявлений N555.ru – это отличный способ быстро продать услугу или товар не переплачивая. Приводим подробную инструкцию, как подать объявление без регистрации.

Вписываем в строку поиска N555.ru. В правом верхнем углу находим иконку "Подать объявление". Кликаем на эту иконку. После вы попадаете на новую страницу сайта. Если всё сделать верно, то откроется форма подачи объявления.



Есть и второй способ, как разместить объявление бесплатно , – это пройти регистрацию. Для этого в верхней части экрана ищите категорию "Личный кабинет".

Нажмите на него – откроется форма для входа. Сразу под иконкой "Войти" находится надпись "Регистрация". Кликните на неё и переходите на новую страничку.

В открывшемся окне нужно вписать имя, адрес электронной почты и пароль. Система просит ввести код с картинки, чтобы удостовериться, что вы не бот. Завершите процедуру нажатием клавиши "Сохранить".

Заполнение формы на сайте N555

Вне зависимости от того, каким способом вы перешли к заполнению формы, действия предстоит выполнить одинаковые. Доска бесплатных объявлений н555 создала простую последовательность:

Вносим в поля личные данные (имя, электронный адрес). Придумываем пароль – не менее 6 знаков. Придумываем заголовок объявления. Он должен быть краткий, отражать основную цель. Выбираем срок публикации. Вписываем регион, к которому будет относиться объявление. Выбираем рубрику, которой соответствует товар или услуга.

После этого откроется дополнительное поле:

В нём заполните все данные: цену в рублях, телефон для связи, фотографии, ссылку на видео (если есть), почтовый адрес. На карте отметьте местоположение. Составьте текст объявления в свободной форме. Теперь нужно в поле "Теги быстрого поиска" вписать слова или фразы, которые упростят поиск. После этого введите код с картинки, поставьте галочку о своём согласии с условиями и кликайте на иконку "Разместить". Если все поля были заполнены верно, то вы увидите:

Магеровский Максим Алексеевич

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