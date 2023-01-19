Как разместить объявление бесплатно на доске объявлений N555.ru
Площадка поможет продать товар или услугу в короткие сроки
19 января 2023, 19:00, ИА Амител
Доска бесплатных объявлений N555.ru – это отличный способ быстро продать услугу или товар не переплачивая. Приводим подробную инструкцию, как подать объявление без регистрации.
- Вписываем в строку поиска N555.ru.
- В правом верхнем углу находим иконку "Подать объявление". Кликаем на эту иконку.
- После вы попадаете на новую страницу сайта. Если всё сделать верно, то откроется форма подачи объявления.
Есть и второй способ, как разместить объявление бесплатно, – это пройти регистрацию. Для этого в верхней части экрана ищите категорию "Личный кабинет".
Нажмите на него – откроется форма для входа. Сразу под иконкой "Войти" находится надпись "Регистрация". Кликните на неё и переходите на новую страничку.
В открывшемся окне нужно вписать имя, адрес электронной почты и пароль. Система просит ввести код с картинки, чтобы удостовериться, что вы не бот. Завершите процедуру нажатием клавиши "Сохранить".
Заполнение формы на сайте N555
Вне зависимости от того, каким способом вы перешли к заполнению формы, действия предстоит выполнить одинаковые. Доска бесплатных объявлений н555 создала простую последовательность:
- Вносим в поля личные данные (имя, электронный адрес).
- Придумываем пароль – не менее 6 знаков.
- Придумываем заголовок объявления. Он должен быть краткий, отражать основную цель.
- Выбираем срок публикации.
- Вписываем регион, к которому будет относиться объявление.
- Выбираем рубрику, которой соответствует товар или услуга.
После этого откроется дополнительное поле:
В нём заполните все данные: цену в рублях, телефон для связи, фотографии, ссылку на видео (если есть), почтовый адрес. На карте отметьте местоположение.
- Составьте текст объявления в свободной форме.
- Теперь нужно в поле "Теги быстрого поиска" вписать слова или фразы, которые упростят поиск.
- После этого введите код с картинки, поставьте галочку о своём согласии с условиями и кликайте на иконку "Разместить". Если все поля были заполнены верно, то вы увидите:
Магеровский Максим АлексеевичНа правах рекламы
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