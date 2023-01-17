Когда вода становится святой на Крещение и смывает ли грехи купание в проруби

В Алтайской епархии ответили на главные вопросы о празднике

17 января 2023, 13:45, ИА Амител

Крещенский городок на Речном вокзале / Фото: Екатерина Смолихина

Православные верующие 19 января отмечают Крещение. Они запасают святую воду и купаются в проруби. Но некоторые традиции и суеверия в праздник Церковь не одобряет и призывает православных христиан их не соблюдать. В группе Алтайской митрополии во "ВКонтакте" рассказали, чего не стоит делать на Крещение, когда вода становится святой и обязательно ли нужно купаться в проруби.

Какая вода считается святой?

В митрополии отметили, что святой считается вода, освещённая вечером 18 января и в течение дня 19 января. Причём "вечерняя" вода ничем не отличается от "дневной". В митрополии говорят, что разделение воды на "вечернюю" и "дневную" – суеверие.

При этом вода обязательно должна быть освящена, священник над ней должен прочесть молитву. Поэтому в кранах, колодцах, речках и водоёмах вода даже в крещенскую ночь остаётся просто водой.

Где хранить воду?

Священники рекомендуют хранить святую воду в особом месте – например, там, где стоят иконы. Причём пластиковые бутылки для святой воды лучше не использовать.

Как пить святую воду?

В митрополии говорят, что пить святую воду лучше "по ложке", желательно натощак, а при болезни можно это делать чаще.

Помогает ли святая вода от сглаза?

Нет, говорят в митрополии. От сглаза, наговора святая вода не помогает, Церковь называет это "суеверием".

Можно ли носить святую воду экстрасенсам?

Нет, Церковь запрещает носить святую воду колдуньям, шептунам, "целителям", экстрасенсам и ведьмам "для коррекции". В митрополии говорят, что этот поступок будет означать отрицание Бога.

Портится ли святая вода?

Нет, по утверждению Церкви святая вода не портится никогда.

Как наливать святую воду?

Каких-то чётких указаний о том, как наливать святую воду, нет. Суеверие – то, что нельзя наливать воду "от себя", "через руку" или через воронку. Можно и ставить бутылку со святой водой на землю.

Можно ли окроплять святой водой дом и животных?

Скотину и домашних животных можно окроплять, а вот обливать их святой водой не стоит. Жилище окроплять святой водой можно и нужно, говорят в митрополии.

Обязательно верующему надо купаться в проруби на Крещение?

Нет. В епархии пишут, что делать это можно, но вовсе необязательно. При этом купаться стоит только если человек здоровый и крепкий, уточняют в Алтайской митрополии.

А поможет ли купание смыть грехи?

Нет, купание в проруби никаких грехов с вас не смоет.

Купание в проруби заменяет крещение?

Нет, считать себя "окрестившимся" после окунания в прорубь не следует.

Можно гадать в Крещенскую ночь?

Нет, Церковь делать это тоже запрещает. В Алтайской митрополии отметили, что ради забавы, фольклора или в угоду традиции люди гадают в Крещенскую ночь, но "только в церкви после подобного кощунства перед Богом делать нечего".

Можно ли убирать мусор в Крещение?

Да, мусор выбрасывать и убирать в Крещение можно. От этого ничего плохого не случится.

Напомним, что в Барнауле купели будут на Речном вокзале и на озере Пионерском. На первую деньги тратит муниципалитет (затраченная сумма – более 700 тысяч рублей), а на вторую – собственники территории. Там будут дежурить МЧС, полиция и другие ведомства.