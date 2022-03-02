Санкции Голливуда. Почему студии отменяют премьеры в России и где теперь смотреть фильмы

Руководители крупнейших голливудских студий, таких как Disney, Warner Bros, а также Sony отменили ближайшие премьеры крупных релизов на территории России из-за ситуации на Украине. Уже точно российские зрители не увидят самые ожидаемые премьеры года — картины «Бэтмен» и «Морбиус». Представители киноиндустрии пока никак не комментируют решение студий-мэйджоров. Однако уже ясно одно: «санкции» Голливуда могут нанести серьёзный удар по всей отрасли, а кинотеатры ждут колоссальные убытки. Вслед за отменой американских фильмов в России могут прекратить работу онлайн-стриминги. Объясняем, как военная спецоперация в Донбассе влияет на российскую киноиндустрию.

Премьеры каких фильмов уже отменили в России?

Первой студией, заморозившей прокат, стала Disney. 10 марта должна была состояться премьера мультфильма Pixar «Я краснею». Причина — ситуация в Украине.

«Будем принимать бизнес-решения по ситуации. Тем временем, учитывая масштаб грядущего кризиса с беженцами, мы разрабатываем варианты помощи и гуманитарной поддержки беженцам», — говорится в сообщении.

5 мая должен был выйти в российский прокат блокбастер Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а 16 июня — спин-офф «Истории игрушек» о Баззе Лайтере. Покажут ли теперь эти фильмы в России, пока неизвестно.

Вслед за Disney об отказе транслировать свои работы в России заявила студия Warner. 3 марта в прокат должен был выйти один из самых ожидаемых фильмов года «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. О заморозке других премьер речи пока не идёт. Однако уже в апреле в прокат должна была выйти третья часть популярной франшизы «Фантастические твари». Предыдущие две части собирали в России более 20 миллионов долларов.

«Мы будем следить за ситуацией и надеемся на скорейшее мирное разрешение трагедии», — говорится в заявлении Warner.

Наконец, студия Sony заявила, что не будет выпускать в конце марта картину «Морбиус» с Джаредом Лето. О других переносах также пока не сообщается.

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Культура Disney приостановил показ фильмов на территории России

Это только первые переносы западных фильмов в России?

Нет! Отменили свои фильмы студии Universal и Paramount. По данным hollywoodreporter, Америка и её союзники намерены «отрезать» Россию от собственного контента. И дело не только в политике. На такой шаг студии могут пойти в связи с грядущим отключением России от глобальной банковской системы SWIFT. Это может произойти уже в ближайшие несколько дней. Без SWIFT студии элементарно не смогут получать деньги от российских прокатчиков. Также временно ограничен вывод валюты за рубеж. А значит, уже в ближайшее время все западные фильмы могут исчезнуть из российских кинотеатров. Это около 80% от всего репертуара.

Что тогда будет с российскими кинотеатрами?

Картины пяти крупнейших мировых студий в России принесли в 2021 году более 80% от всех сборов. Считайте сами. В год в российский прокат выходит около 50-60 отечественных картин. Этого объёма не хватит кинотеатрам, чтобы удовлетворить потребности зрителей и заработать большие деньги. Впрочем, крупные киносети пока никак не комментируют заморозку проката голливудскими студиями. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в 2019 году доля отечественного кино в кинотеатральном прокате составила 23,1%, в 2020-м она была на уровне 47,9%, в 2021-м — 27,2%, а в 2022 году прогнозируется на уровне 21%.

Также из-за санкций кинозалы в ближайшее время, скорее всего, не смогут покупать новое оборудование, кресла, проекторы и лампы. По мнению ряда экспертов, это может полностью погубить отрасль, в которой работает почти 100 тысяч человек.

Стоп! Но ведь есть же торрент! Я могу скачать новые фильмы там?

Во-первых, Роскомнадзор последние годы активно боролся с пиратским контентом в интернете. Просто так зайти напрямую без программы «Анономайзер» на сайт с торрентами у вас не получится. Кроме того, в цифровом формате ленты выходят спустя два-три месяца после кинопроката. Значит, те же фильмы студии «Марвел», которые пользуются небывалым интересом в России у зрителей, вы посмотрите не со всем миром, а значительно позже. И то без русского дубляжа, в оригинале или с любительским переводом.

Ни один телевизор, даже самый большой, не сравнить с просмотром фильма на большом экране кинотеатра.

Но ведь есть стриминговые платформы? Я смогу смотреть киноновинки там?

Нет. Без кинопроката, скорее всего, студии не будут отдавать фирмы онлайн-платформам. Это просто невыгодно. Поэтому в ближайшее время вы сможете по подписке смотреть только те картины, которые уже давно вышли в прокат, или же классику кино. Обновления подписки ждать не стоит.

А что будет с Netflix?

Онлайн-кинотеатр Netflix отказался транслировать контент первого и второго мультиплексов. Так как видеосервис внесён Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов, то в соответствии с российским законодательством Netflix обязан ретранслировать эфир российских телеканалов для пользователей в РФ. Однако согласно официальному заявлению, стриминг-платформа не намерена подчиняться данному требованию. Роскомнадзор может заблокировать сервис уже в ближайшее время.

Впрочем, Netflix и так может прекратить свою работу в России. После отключения SWIFT клиенты сервиса не смогут оплачивать услугу и их аккаунты будут заблокированы.