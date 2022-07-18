Компания H&M решила уйти из России
Представители H&M пояснили, что в текущих условиях продолжать вести бизнес в стране невозможно
18 июля 2022, 15:19, Илья Звягинцев
Сеть магазинов по продаже одежды Hennes&Mauritz (H&M) уходит с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — сказано в официальном заявлении.
Гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что в текущих условиях продолжать работу в России невозможно.
Отмечается, что в рамках сворачивания бизнеса магазины H&M в России откроются для проведения распродаж.
Комментарии
Новости партнеров