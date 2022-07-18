Компания H&M решила уйти из России

Сеть магазинов по продаже одежды Hennes&Mauritz (H&M) уходит с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — сказано в официальном заявлении.

Гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что в текущих условиях продолжать работу в России невозможно.

Отмечается, что в рамках сворачивания бизнеса магазины H&M в России откроются для проведения распродаж.