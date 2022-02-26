Красный Крест открыл в Алтайском крае центр помощи беженцам из Донбасса

Российский Красный Крест (РКК) открыл в Алтайском крае единый центр помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает сайт организации.

Всего точки сбора гуманитарной помощи РКК открылись в 36 регионах России. В 17 из этих отделений организовали единый центр помощи — там аккумулируется гуманитарная помощь, поступающая во все точки сбора.

Единые центры помощи находятся в Санкт-Петербурге, Севастополе, Белгородской, Саратовской, Тульской, Новосибирской, Орловской и Псковской областях, а также в Республиках Хакасия и Тыва.

“Половина региональных отделений РКК уже активно включились в помощь эвакуированному населению ЛНР и ДНР. Они не только осуществляют сбор гуманитарной помощи, но и сопровождают прибывающих, оказывают психологическую поддержку и мониторинг потребностей людей, находящихся в пунктах временного размещения”, — рассказал председатель РКК Павел Савчук.