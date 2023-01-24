Мэрия Рубцовска ищет нового подрядчика на отлов бездомных животных в городе

Администрация готова заплатить ловцам животных почти 1,2 млн рублей

24 января 2023, 07:27, ИА Амител

Бродячий пёс / Фото: amic.ru

Мэрия Рубцовска начала искать компанию, которая будет заниматься отловом, транспортировкой, содержанием, вакцинацией и стерилизацией бездомных животных в городе. Начальная цена контракта – почти 1,2 млн рублей Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Что должны будут делать ловцы животных?

Администрация разместила заявку 20 января. Желающие заниматься отловом животных могут откликнуться на неё до 30 января. Подрядчик должен будет выполнять работы весь год – до 31 декабря 2023 года: ловить бездомных животных, возвращать их на прежнее место на спецавтомобиле с естественной вентиляцией. В нём должна быть также питьевая вода для зверей, аптечка для экстренной помощи человеку, раздельные ящики для каждого вида собак и кошек, ошейники, поводки и намордники. Предельное расстояние от места отлова может быть не более 500 километров.

Перед возвращением на прежнее место бездомную кошку или собаку осмотрит ветеринар. Предусмотрено кормление животного в течение 45 суток, стерилизация, лечение и вакцинация. Причём больных животных надо будет держать отдельно от здоровых. Кормить их подрядчику предстоит не реже раза в сутки. Все пойманные собаки и кошки будут иметь доступ к питьевой воде.

Исполнитель также обязуется маркировать несмываемыми метками всех животных вне зависимости от их пола и возраста.

Что нельзя делать подрядчику?

Сотрудникам компании-победителя запретят перевозить отловленных животных одновременно с трупами зверей, держать кошек и собак в машине больше восьми часов (а при температуре ниже -15°С или выше +25°С – более трёх часов). Также им нельзя жестоко обращаться и убивать животных – за исключением случаев, когда нужно прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных зверей. В таком случае эвтаназию нужно провести гуманными способами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть.

Забирать кошек и собак специалисты не смогут в присутствии детей, в жилых помещениях и на участках землевладений без согласия жильцов. Ловцам запрещено использовать огнестрельное и иное оружие, превышать дозировку препаратов и увозить зверей с несмываемыми метками.

Кроме того, мэрия собирает информацию о бродячих животных и от простых жителей и просит сообщать о бездомных собаках и кошках.

"Если у вас есть предложения по отлову безнадзорных животных либо вами выявлен факт обнаружения безнадзорных животных на территории города Рубцовска Алтайского края, просьба обращаться в Управление администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии по тел: 8 (38557) 96-410, 96-411 (доб. 478). Работа по выявлению мест обитания безнадзорных животных в Рубцовске продолжается", – написано на сайте администрации.

Напомним, что жители муниципалитетов Алтайского края продолжают жаловаться на проблему бродячих собак. Например, стаи голодных псов беспокоят жителей Рубцовска, Барнаула и Бийска.