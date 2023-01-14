"Люди боятся выходить из машин". Стая из 18 огромных собак держит в страхе жителей Бийска

Животные обитают на улице Советской

14 января 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске стая из огромных 18 собак держит в страхе местных жителей, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".

По словам очевидицы, дворняги были сфотографированы в районе дома № 213 по улице Советской.

"Люди боятся выходить из машин, женщина попыталась выйти и села обратно в машину, они бегают кругами, лают, ничего не боятся. Не отпугивают их даже проезжающие мимо машины. Страшно просто за детей", — рассказала горожанка.

12 января сообщалось, что бездомная собака напала на ребёнка между 17-й школой и домом № 214 по улице Советской в Бийске. Жители наукограда уже не впервые жалуются на стаю бродячих собак, которая разгуливает вдоль домов и нападает на людей.