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"Люди боятся выходить из машин". Стая из 18 огромных собак держит в страхе жителей Бийска

Животные обитают на улице Советской

14 января 2023, 11:15, ИА Амител

Фото:
Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске стая из огромных 18 собак держит в страхе местных жителей, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".

По словам очевидицы, дворняги были сфотографированы в районе дома № 213 по улице Советской.

"Люди боятся выходить из машин, женщина попыталась выйти и села обратно в машину, они бегают кругами, лают, ничего не боятся. Не отпугивают их даже проезжающие мимо машины. Страшно просто за детей", — рассказала горожанка.

12 января сообщалось, что бездомная собака напала на ребёнка между 17-й школой и домом № 214 по улице Советской в Бийске. Жители наукограда уже не впервые жалуются на стаю бродячих собак, которая разгуливает вдоль домов и нападает на людей.

 

Комментарии 8

  • Да перестреляйте и потравите эту стаю. А зоошизы пусть своих детей подведут к этим "милым собачкам". Что,слабо? Вы же за бродячих псин переживаете,которые людей калечат. Значит вы сами и есть УБИЙЦЫ.
    14 января, Гость   Ответить
  • Собаки - рэкетиры. Люди их приручили, прикормили и стали единственным источником пищи, а потом выдворили на произвол судьбы. На фото видно как стая охотится, чтобы из автомобиля им "бросили кость", но уже возвращаются инстинкты и прослеживается волчья стратегия. Если одичалые окружат пешехода и он не откупится едой, то они накажут злобным лаем, рычанием, мелкими укусами или ...загрызут.
    14 января, Гость   Ответить
  • самим уже пора начинать жителям делать что то
    14 января, Гость   Ответить
  • Как служащий ОМСУ (не Бийска) могу сообщить о том что виновата бюрократия и законв, основная проблема это 44-ФЗ, сначала нужно определить количество животных (что в принципе невозможно, отыграть аукцион, во время аукциона часто поступают жалобы от так называемых защитников животных, после заключения контракта, исполнитель по заявке выезжает на место, ловит собак в соответствии с контрактом, увозит их и кастрируют после кастрации привозит в место вылова, содержать в питомнике очень дорого, а убивать их нельзя, таков закон и с этим ничего не поделать, необходимо на верхах его менять, а в руководстве у нас в основном не профессионалы, а "свадебные генералы", друзья, родственники и т.п.
    14 января, Гость   Ответить
  • Моя мама 75 лет прикармливала бродячих собак, а когда у неё не оказалось с собой еды они чуть не разорвали её ,спасли проходившие мимо мужчины. Теперь птичек подкармливает.
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, сам ты шиза, слюной брызжешь.
    14 января, Гость   Ответить
  • Щас, разбежались законы менять. Скорее, новые законы нужны для защиты собак от таких живодеров.
    14 января, Гость   Ответить
  • Собак на мыло! Жалко их конечно, но люди дороже, а особенно дети! Это единственное действенное решение бы было, но оказывается нельзя. Я сам лично видел эту стаю, был возле своей машины. А если бы просто пешком, то и мне взрослому мужчине, было бы мягко говоря не комфортно!
    16 января, Гость   Ответить
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