Такой день. Подорожавшая на 10% коммуналка и стая собак, перепугавшая жителей Бийска

Главное в Барнауле и Алтайском крае за 14 января

14 января 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле потушили пожар на улице Антона Петрова, ещё один кинотеатр начал показывать нового "Аватара", а жители Бийска тем временем снова жалуются на бродячих собак. О главных новостях дня в Алтайском крае – в нашей традиционной рубрике «Такой день».

Бродячие собаки в Бийске

В Бийске стая из огромных 18 собак держит в страхе местных жителей. По словам очевидицы, дворняги обитают районе дома № 213 по улице Советской.

"Люди боятся выходить из машин, женщина попыталась выйти и села обратно в машину, они бегают кругами, лают, ничего не боятся. Не отпугивают их даже проезжающие мимо машины. Страшно просто за детей", – рассказала горожанка.

Новый "Аватар" в кинотеатре Formula

Барнаульский кинотеатр Formula с 14 января начал показ блокбастера "Аватар: Путь воды". Билеты на новую картину Джеймса Кэмерона продают только на кассе кинотеатра в ТРЦ "Праздничный". Зрителю доступны сеансы как в 2D, так и в 3D-формате.

До этого Formula оставался единственным в Барнауле кинотеатром, который не показывал иностранные фильмы нелегально.

Коммунальные услуги за год подорожали на 10%

За последний год коммунальные услуги в Алтайском крае подорожали на 10%, писала "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

При этом в среднем по стране стоимость коммуналки с декабря 2021-го по декабрь 2022-го выросла на 13,46%. Годом ранее рост был 3,55%.

Пожар на улице Антона Петрова

Пожар потушили в многоквартирном доме на улице Антона Петрова в Барнауле. Обошлось без пострадавших.

В краевом МЧС отметили, что на месте работали 11 человек и 2 автоцистерны. Пройденная огнём площадь составила около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

Квартиры для детей-сирот

В 2023 году в Алтайском крае закупят не меньше 230 квартир для детей-сирот. Из федерального бюджета на эти цели выделили 338 млн рублей, ещё 244,6 млн дал регион. Также за счёт субсидии из краевого бюджета в 600 млн рублей будут выдавать жилищные сертификаты.

Таким образом, всего в 2023 году на обеспечение жильём детей-сирот в Алтайском крае предусмотрено более 1 млрд рублей.