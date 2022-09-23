Айтишники, работники «оборонки». Кто ещё может получить бронь от мобилизации

22 сентября Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести право на отсрочку от мобилизации для работников «Госкорпорации по организации воздушного движения», а именно — для авиадиспетчеров, сообщает aex.ru. Какие категории граждан уже имеют право на отсрочку, то есть на бронь от мобилизации, и как она предоставляется.

Вместе с ФПАД с аналогичным предложением к главе Минтранса РФ Виталию Савельеву уже обратились общественники из Общероссийского объединения пассажиров (ООП), которые просят временную отсрочку от призыва резервистов из числа гражданских пилотов. Эта просьба мотивируется тем, что полёты внутри страны должны осуществляться в стабильном режиме.

Кому предоставляется отсрочка от мобилизации?

Отсрочка от мобилизации, к которой относится и так называемая в народе «бронь», в России регламентируется федеральным законом № 31 от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

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Согласно этому закону отсрочка во время мобилизации предоставляется следующим категориям граждан:

— забронированным работодателем;

— временно негодным к службе;

— занятым постоянным уходом за больным родственником;

— опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата, сестры при отсутствии родителей;

— имеющим на иждивении четверых и более детей младше 16 лет;

— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка и более до 16 лет;

— имеющим жену, срок беременности которой не менее 22 недель, и на иждивении есть трое детей младше 16 лет;

— матерям с четырьмя и более детьми в возрасте до 8 лет, которых она воспитывает без мужа;

— членам Совфеда и депутатам Госдумы РФ (но они могут пойти служить добровольно и уже есть прецеденты);

— другим лицам, перечисленным в специальном указе президента, если таковой последует.

Также от частичной мобилизации освободили сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Освобождают ли от мобилизации айтишников?

Освобождают, но не всех. 28 марта 2022 года вышло постановление федерального правительства № 490, которое определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний. По нему на отсрочку от призыва могут претендовать сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний. Их список есть на сайте министерства.

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Однако всё же есть вероятность того, что если такой сотрудник уже отслужил срочную, его могут призвать из резерва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, на общих основаниях. Здесь стоит уточнять в военкомате в каждом конкретном случае.

Призовут ли в армию студентов по мобилизации?

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил: «Ни о каких мобилизациях студентов и учащихся речи не идёт. Естественно, это касается и всех, кто служит по призыву, — их тоже не коснётся мобилизация. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс (речь о тех, кто в запасе). У нас их почти 25 миллионов».

То есть, по словам министра, вместе со студентами и учащимися от участия в боевых действиях в СВО освобождаются и служащие срочную ребята.

Как предприятие может бронировать своего сотрудника от мобилизации?

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» указывает, что определённые предприятия имеют право забронировать работника от мобилизации. Это делается в том случае, если такой работник необходим для обеспечения стабильной работы компании.

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В открытом доступе нет списка компаний и списка профессий, которые могут претендовать на это. Есть ли такое право у вашего предприятия и каких работников оно может бронировать, надо узнавать в территориальной комиссии по бронированию.

В случае, когда ваше предприятие имеет право на бронь сотрудников, необходимо назначить ответственное лицо за эту процедуру. Ответственный согласовывает кандидатуры с военным комиссариатом. Потом работы по бронированию вносятся в план работы по ведению воинского учёта. В произвольной форме составляется список лиц для бронирования, с указанием Ф.И.О. и должности. Список должен утвердить военкомат или комиссия по бронированию. После того как список забронированных составлен, работодатель должен предоставить им отсрочку. Оформлением оторочки занимается компания, военкомат предоставляет только необходимые документы и инструкции, сообщает glavbukh.ru.