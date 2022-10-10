«Мы вне политики». Как алтайские волонтёры собирают и отправляют гуманитарную помощь мобилизованным в Омск

Жители Алтайского края основали движение «Добрая Воля 22», которое занимается сбором помощи для мобилизованных мужчин региона. Первая машина уже привезла необходимые вещи в Омск на сумму почти миллион рублей. На очереди — вторая. Пока движение официально не является волонтёрской организацией, но готова обрести этот статус в ближайшее время. С каждым днём у активистов появляется всё больше сторонников, которые стремятся собрать для солдат всё необходимое. Об этом amic.ru рассказала глава движения Наталья Кондрашкина. Кто все эти люди, которые объединились для помощи призванным мужчинам и что именно они делают, читайте в нашем материале.

Как появилось движение

Движение «Добрая воля 22» появилось через несколько дней после начала частичной мобилизации. 26 сентября жительница Барнаула, врач в декрете Наталья Кондрашкина, решила в Telegram объединить друзей и собрать помощь для мобилизованных мужчин. С этого момента всё закрутилось, рассказывает активистка.

Уже через два дня — в среду, 28 сентября, — участники сообщества привезли помощь для мобилизованных в Дом культуры города Барнаула на ул. Антона Петрова, 146а, откуда призванные выезжали в Омск. Как рассказывает активистка, им везде шли навстречу и оказывали поддержку. Затем в ЖК «Лапландия» на ул. Солнечная Поляна, 81. появился первый пункт сбора помощи.

«В среду первые закупки сделали и передали, потом к нам потянулись ещё люди, всё быстро разрослось. Я нашла и другие группы помощи солдатам, мы объединялись. Все мы трудимся, привлекаем какие-то свои связи. Очень разношёрстные люди собирают помощь, всех объединяет милосердие, сострадание, патриотизм. Мы вне политики, и все это понимают и поддерживают. Мы не обсуждаем ничего, просто помогаем людям. Надо объединяться, чтобы доброты было больше», — рассказала Кондрашкина.

По её словам, на первую машину ушло 900 тысяч рублей. Уже 2 октября она отправилась в Омск (там сейчас находятся мобилизованные из Алтайского края), 3 октября фура уже пришла туда и мужчины получили вещи.

Акция организации «Добрая воля» / Фото из Telegram-канала «Добрая воля 2022»

Какие вещи собирают волонтёры

Сейчас активисты формируют вторую машину. Её волонтёры планируют собрать до 13 октября. На приобретение необходимых вещей в этот раз потратили уже около 1 млн рублей. Но от помощи волонтёры не отказываются.

По словам Кондрашкиной, сейчас мобилизованным нужны фонари, компасы, спальники, карематы, нательное бельё, рации Baofeng, сапёрские лопаты, горелки, газовые баллоны, печки буржуйки, палатки от одного до четырёх мест и термосы. Собирают балаклавы, шапки, сигареты, рюкзаки, перчатки.

Наталья Кондрашкина подчёркивает: в сообществе намерены тратить деньги «рационально и только на самое необходимое». Например, продукты питания здесь не закупают принципиально — от людей принимают, но не тратят деньги на эти товары.

«Мы собираем то, что там нельзя купить. Ни от чьей помощи не отказываемся. Мы находимся на связи с военными, чтобы знать, что приобрести, везём и индивидуальные посылки. С властями сейчас также начали взаимодействовать, чтобы помогать мальчишкам ещё эффективнее. Сейчас карематов маловато, нужно горючее в газовых баллонах, но в целом острой нехватки чего-то в Омске сейчас всё меньше», — отметила Наталья Кондрашкина.

Акция организации «Добрая воля» / Фото из Telegram-канала «Добрая воля 2022»

Крупная сеть за две недели

Сейчас движение «Добрая воля 22» уже можно назвать полноценной организацией. По словам Натальи Кондрашкиной, у них уже есть штаб автоволонтёров, штаб сбора посылок, штаб медиков и швей, которые шьют для солдат спальники, балаклавы. Также волонтёрам помогают айтишники и модераторы, которые «отражают атаки ботов на канал».

Неравнодушные общаются друг с другом в нескольких чатах в Telegram, там координируется вся работа и публикуются отчёты о сделанных покупках. Кроме того, к волонтёрам уже подключились фармацевтические компании, которые поставляют лекарства для мобилизованных.

Сейчас у «Доброй воли» уже не один пункт сбора помощи. По словам Натальи Кондрашкиной, они есть в каждом районе города и «их количество прибавляется постоянно».

На данный момент в сборе помощи задействовано более 100 человек, рассказывает Наталья Кондрашкина. И в ближайшем будущем они планируют основать благотворительный фонд с тем же названием «Добрая воля», который точно так же будет собирать помощь для российских солдат.

Пункты сбора помощи для солдат находятся по следующим адресам:

Партизанская, 201. Цветочная мастерская «Кейт-букет», офис 35

ежедневно с 09:00 до 18:00;

ул. Сергея Ускова, 31 (крылечко с главного фасада)

часы приёма: с 08:00 до 20:00;

ул. Сергея Ускова, 15, 2 этаж, офисы 204-205 (ЮК «Стратегия защиты»)

(ориентир — нотариус, юристы)

время работы: с 10:00 до 18:00 (пн-пт);

ул. Власихинская, 152а (Магазин «Бако»)

часы приёма: с 10:00 до 18:00, воскресенье: до 15:00;

ул. Власихинская, 166, 1 этаж (Aroma Rai (остров с парфюмом, напротив отдела «Дрёма»))

часы работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно;

1-й Балтийский проезд, 9, СК «Темп», 2 этаж, боксёрский клуб «Азбука бокса»

часы работы: с 08:30 до 21:30;

ул. Энтузиастов, 37б (павильон «Табак»)

Время работы: с 08:00 до 20:00;

ул. Гергия Исакова, 133

КГБУЗ «Городская поликлиника № 10», 3 этаж, 314 кабинет;

ул. Тимуровская, 17 / ул. Эмилии Алексеевой, 37

ТЦ «Юность», канцтовары

часы работы: с 09:00 до 18:00;

п. Новосиликатный, ул. Фестивальная, 1

МБУК ЦКД «Индустриальный» (Центр культуры и досуга)

часы работы: с 09:00 до 18:00;

п. Научный Городок, д. 9 (в опорном пункте)

Время приёма: сб и вс с 12:00 до 15:00;

п. Научный Городок, д. 11;

с. Бельмесёво, ул. Соколиная, 14

время приёма: после 19:00 часов;

с. Боровиха, ул. Кирова, 5 (администрация)

время приёма: с 08:00 до 16:00;

с. Лебяжье, ул. Садовая, 3а, садовый центр «На Садовой»

время работы: с 10:00 до 18:00;

c. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 22, магазин «Радуга»

время работы: с 08:00 до 21:00;

с. Черёмное, ул. Степная, 24;

для тех, кто с Повалихи:

ул. Школьная, 11б (у аптеки);

хоз. маг. И.П. Орлова

часы работы: с 09:00 до 18.00;

ул. Советская, 55/3 («Мария-Ра»);

хоз. маг. И.П. Вяткина

часы работы: с 10:00 до 20:00;

ул. Больничная, 1г (магазин «Алёнка»)

Часы работы: с 07:30 до 22:00;

ул. Линейная, 35б (магазин «На Линейной»)

часы работы: с 07:30 до 21:00;

ул. Кооперативная, 1а, «Иришкин ларчик»;

ул. Трассовая, магазин «Уют»

часы работы: с 08:00 до 22:00;

ул. Молодёжная, 12, маг. цветов «Первоцвет»

часы работы: с 8:00 до 20:00 (57-17-62 номер магазина);

ул. Калинина, 1а, корп. 2 (павильон «Цветы»)

круглосуточно;

пр. Калинина, 10 (библиотека № 18)

часы работы: с 10:00 до 19:00 — пн-пт, сб — выходной, вс — с 10:00 до 18:00 (каждое 15 число месяца санитарный день);

ул. Крупской, 97а (табачная точка)

время работы: с 08:00 до 22:00;

пр. Социалистический, 105 (ПВЗ «Озон»)

время работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно;

ул. Пушкина, 36, подъезд 6, офис 4, «Антея» (компания медицинских товаров);

Акция организации «Добрая воля» / Фото из Telegram-канала «Добрая воля 2022»

г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 6 (маг. «Магнит»)

часы работы: будни — с 09:00 до 18:00, выходные — с 09:00 до 16:00;

г. Новоалтайск (8 микрорайон, 33; офис 8)

время приёма: с 14:00 до 18:00;

Белоярск, ул. Белоярская, 271 (магазин «На горочке»)

время работы: с 08:00 до 20:00;

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 34 (метро «Покрышкина»), (магазин «Фанагория»)

время работы: с 10:00 до 22:00 (без обеда и выходных);

г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 3 (магазин «Модная пряжа»);

ТОЦ «Версаль», галерея магазинов «Торговый ряд», вход в «Торговый ряд» рядом с магазином «Быстроном»;

г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3/1.

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