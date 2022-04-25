В школах Кузбасса впервые прошла церемония поднятия флага и исполнения гимна РФ

Учебная неделя в школах и средних профессиональных учреждениях Кемеровской области впервые началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Об этом сообщают «Вести Кузбасс».

Губернатор области Сергей Цивилев и глава регионального Минобразования Софья Балакирева приняли участие в торжественной линейке, которая проходила в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции. Поднятие флага и исполнение гимна состоялись перед началом занятий.

Мероприятия прошли в 179 учреждениях региона. По сообщению издания, всего в акции приняли участие 32 887 учеников. На торжественной церемонии также присутствовали главы муниципалитетов, депутаты.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября в российских школах введут обязательное исполнение гимна РФ. Ученики также будут поднимать государственный флаг.