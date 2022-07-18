Названа дата начала финальной распродажи в H&M

H&M с 1 августа возобновит работу магазинов для того, чтобы провести распродажу оставшихся товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что скидок на одежду и обувь не будет — их будут продавать по обычной стоимости.

Напомним, что 18 июля стало известно о том, что компания приняла решение полностью прекратить деятельность в России и продать все активы. Гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что работать в текущих условиях невозможно.

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Общество Компания H&M решила уйти из России

Магазины сети остановили работу в марте после начала спецоперации на Украине. В конце июня сообщалось, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине обошлось H&M Group во II квартале 2022 года в 1,2 млрд рублей.