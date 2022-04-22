Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

В Алтайском крае не собираются снимать запрет на подворный убой скота, введённый осенью 2021 года. Хотя с такой просьбой к губернатору Виктору Томенко на прошлой неделе вновь обратились Алтайский союз предпринимателей и региональное отделение ОНФ. Общественники указывают, что из-за новых правил предложение на мясном рынке существенно сократилось, а цены «поползли» вверх.

Но никакого масштабного дефицита на рынке не было и нет, а цены растут по другим причинам, уверен зампред регионального правительства Александр Лукьянов. Он подчеркнул, что краевые власти не «не хотят», а просто не могут отменить запрет — менять федеральное законодательство регион не вправе.

О том, как новые правила изменили мясной рынок региона, из-за чего растут цены, по мнению чиновников, и почему в правительстве не видят проблемы в запрете убоя — в материале amic.ru.

«Резких всплесков нет»

Запрет на убой скота на частных подворьях ввели в Алтайском крае в ноябре 2021 года в соответствии с положениями техрегламента Таможенного союза. Теперь фермеры должны забивать животных на продажу только на специализированных площадках. В противном случае они не получат сопроводительные документы, чтобы продать свой продукт.

Но ещё до введения новых правил алтайские фермеры забили тревогу. Предприниматели в разговоре с amic.ru выражали опасения, что запрет на подворный убой скота неизбежно приведёт к дефициту домашнего мяса, росту цен и продаже «из-под полы». Сам новый порядок им тоже показался странным: убойные пункты есть не во всех районах Алтайского края, поэтому доставка скота будет стоить дополнительных денег и времени.

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Но спустя полгода после запрета никакого дефицита мяса и резкого всплеска цен нет, утверждает Александр Лукьянов. Нет и резкого снижения поголовья, о котором тоже предупреждали фермеры. По словам зампреда краевого правительства, количество крупного рогатого скота (КРС) в регионе постепенно сокращается, но по другим причинам.

«Снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах наблюдается в последние 10-12 лет. Ежегодно оно уменьшается. Если говорить откровенно, то просто стареет та часть населения, которая привыкла заниматься разведением скота и держать хозяйство. Плюс растущая стоимость кормов сказывается. Если раньше в сёлах можно быть стадо КРС в 200-250 голов встретить, то сегодня — 60-70 от силы», — объяснил Лукьянов.

Все разговоры о том, что запрет может оставить жителей региона без свинины и говядины, чиновник назвал спекуляциями. По его словам, на сегодняшний день край сохранил тот же самый объём производства мяса, что был и несколько лет назад.

Опроверг информацию о дефиците и начальник краевого управления по предпринимательству Александр Евстигнеев.

«Никаких кривотолков быть не должно: сегодня инфраструктура торговли — рынки и магазины — обеспечивает мясом население края в полном объёме. Никаких дефицитных моментов не наблюдается. Если где-то и возникает какой-то эпизодический сбой, это оперативно замещается», — рассказал Евстигнеев.

«Бума» нелегальной торговли на мясном рынке пока тоже не случилось, считает глава Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов. По его словам, проблема нелегальной продажи мяса без документов существует давно и запрет на подворный убой никак ситуацию не изменил.

«Процент высчитать, конечно, невозможно, участились ли случаи нелегальной продажи. Но главное — мы видим, что на рынке есть мясо. Потребление продукции продолжает расти, но пустых полок мы не видим. Я бы сказал, что сейчас мы находимся в том же положении, что и были до введения запрета», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что надзорные и правоохранительные органы, как и раньше, регулярно проводят выездные рейды и выявляют нелегальных продавцов мяса. Кроме того, ведомства стараются отслеживать случаи, когда мясом без документов торгуют в интернете.

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Почему дорожает мясо?

При этом цены на мясо (и на свинину, и на говядину) действительно выросли за последние полгода, признал Александр Евстигнеев.

«С ноября мы действительно наблюдаем небольшое удорожание продукции. С одной стороны, это связано с переходом на убойные пункты. Поменялась и логистическая составляющая, и игроки на рынке. Но уже началу 2022 года ситуация стабилизировалась. Должен заметить, что цена на мясную продукцию в Алтайском крае сложилась ниже, чем в среднем по России», — объяснил глава управления.

Он призвал не списывать все проблемы на изменение правил убоя скота. Причин роста цен много, и некоторые из них влияют на стоимость куда больше, считает Евстигнеев.

«Здесь свою роль сыграли и внешнеэкономические факторы. Безусловно, как и на все виды товаров, в феврале-марте произошёл всплеск спроса на мясо. Но эта ситуация, которая происходит не только в Алтайском крае, но и в целом по России», — рассказал эксперт.

Кроме того, алтайское мясо стали чаще вывозить в другие регионы. По словам Евстигнеева, край поставляет часть продукции для формирования государственного резерва. А Александр Лукьянов заметил, что в соседней Новосибирской области стали потреблять больше мяса, из-за чего региону потребовалось больше поставок с Алтая.

Зампред правительства также обратил внимание, что примерно одинаково подорожало всё мясо — и у маленьких, и у больших хозяйств. По мнению Лукьянова, это доказывает, что запрет на подворный убой не сыграл значительной роли.

23 убойных пункта за полгода

Проблему доступности убойных пунктов в крае постепенно решают, рассказал главный ветеринарный врач региона Владимир Самодуров. Только за последние полгода в районах появилось более 20 новых специализированных площадок. По словам специалиста, районов, где пока нет пунктов, в крае всего восемь, а не 20, как заявили в ОНФ.

«До введения запрета у нас было 174 убойных пункта на территории Алтайского края. С того момента мы построили 23 новые площадки в двадцати районах. На данный момент у нас уже 197 пунктов. Проблематика на сегодняшний день остаётся в восьми районах. Там, где нет пунктов, скот пока вывозят либо в другие районы, либо вообще за пределы региона», — рассказал ветврач.

Впрочем, давальческие услуги (забой скота для ЛПХ) из 197 оказывают лишь 90 площадок. Все они загружены более чем на 50%, рассказал Самодуров.

Вскоре площадки для убоя скота должны построить ещё в двух районах — в Угловском и Солонешенском.

Александр Евстигнеев также отметил, что краевые власти поддерживают тех, кто решит построить специализированный пункт у себя в районе. Для них предусмотрены льготные кредиты под 4,5% годовых (до 10 млн рублей) и субсидирование половины затрат на оборудование. Причём воспользоваться можно сразу двумя мерами поддержки, отметил чиновник. По его словам, в прошлом году при краевой поддержке построили убойный пункт в Усть-Пристанском районе.

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Бешенство и сибирская язва

Главный ветврач региона также пояснил, что в регионе «гуляет» немало опасных заболеваний, из-за которых мясо может быть смертельно опасным. Самое страшное из них — сибирская язва. С 2007 года на территории Алтайского края зарегистрировали свыше двух тысяч случаев заражения, пояснил Самодуров.

Кроме того, только в прошлом году на 11 убойных пунктах у скота выявили бешенство. Если человек, которому передалось заболевание, вовремя не обратится за помощью, дело может закончиться летальным исходом, подчеркнул эксперт.

Другую инфекцию — бруцеллёз — недавно выявили в хозяйстве Шаталовское в Родинском районе. Часть поголовья пришлось кремировать, чтобы остановить распространение, отметил Владимир Самодуров.

В числе других болезней, которым страдают животные на Алтае, он назвал лептоспироз, туберкулёз и ящур. Специалисты краевого управления ветеринарии проводят вакцинацию скота и диких животных, чтобы избежать вспышек этих инфекций.

На убойном пункте все эти заболевания можно своевременно обнаружить, отметил руководитель Управления Россельхознадзора Андрей Миронов. Но если скот умертвили в домашних условиях, без контроля специалистов, безопасность мяса не может гарантировать никто.

«Каждый человек имеет право выбора, какое мясо ему покупать. Меня часто спрашивают, что будет тем, покупает мясо без документов. Конечно, к ответственности никто за это привлекать не станет. Но человек подвергает огромной опасности и себя, и своих близких», — высказался Миронов.

«Будет возможность — отменим»

Александр Лукьянов подчеркнул, что запрет на убой скота в Алтайском крае ввели не по чьей-то прихоти: региональные власти всего лишь исполняют федеральный закон. По его словам, правила на Алтае смягчат лишь в том случае, если соответствующее решение будет принято на всероссийском уровне.

«Если будет изменено федеральное законодательство, будут сделаны какие-то послабления по ветеринарному надзору, в принципе мы готовы пересмотреть свою нормативную базу в сторону послабления», — объяснил зампред правительства.

Но пока федеральных решений нет, край будет чётко следовать всем правилам. А это значит — никакого подворного убоя скота, если фермер потом собирается продавать мясо.