«Новапорт» закончит проектирование нового терминала в барнаульском аэропорту к концу 2023 года

Холдинг «Новапорт» продолжит реализацию планов по реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорте имени Титова в Барнауле. Как рассказал замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин на пресс-конференции в среду, 16 ноября, окончание работ по проектированию запланировано на конец 2023 года.

«Всё планово, соглашение реализуется. Всплесков кардинальных мы не увидим до реализации инвестпроекта. Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Барнаула является одним из самых масштабных инвестпроектов на сегодняшний день, 70 млн рублей стоит проект. Окончание работ по проектированию с учётом прохождения госэкспертизы запланировано на конец 2023 года, реализация завершения строительства — на 2026 год», — рассказал он.

Коровин подчеркнул, что сейчас барнаульский аэропорт находится на историческом максимуме по объёмам перевозок. По итогам десяти месяцев 2022 года через него отправились уже 539 тысяч человек, всего по итогам цифра достигнет 611 тысяч человек.

«Увеличение пассажиропотока связано с влиянием внешней ситуации: в связи с тем, что заграничные перевозки закрыты, Алтай снова становится точкой притяжения для туризма», — отметил Коровин.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время площадь аэровокзала Барнаула составляет 4 тыс. кв. метров, после модернизации она возрастёт до 8,5 тыс. кв. метров.

«На площади 4 тыс. кв. метров обслужить единовременно такое количество пассажиров было невозможно. Аэропорт не выполнял свои функции полноценно. Площадь 8,5 тыс. кв. метров не будет полностью принадлежать пассажирам, там будет находиться ряд федеральных структур, в частности, Роспотребнадзор, досмотровые и другой функционал», — добавил замминистра.

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Напомним, что губернатор Алтайского края Томенко и гендиректор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков в марте 2022 года подписали инвестиционное соглашение по развитию аэропортового комплекса Барнаула.

В сентябре Томенко представили макет будущего барнаульского аэропорта. Его планируется построить и ввести в эксплуатацию к марту 2026 года. Затраты составят около 4 миллиардов рублей.